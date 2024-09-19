Кларенс Зеедорф: «Забивать сейчас стало гораздо проще. Защитники больше сосредоточены на работе с мячом, чем без него»

Кларенс Зеедорф поделился мнением об игре современных защитников.

48-летний эксперт поучаствовал в обсуждении матча Лиги чемпионов между «Интером » и «Манчестер Сити » (0:0).

«Дело в том, что забивать голы стало гораздо проще, защитники больше сосредоточены на работе с мячом, чем без мяча.

Забивать сейчас намного легче», – заявил бывший хавбек «Милана» Кларенс Зеедорф .