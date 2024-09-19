Кларенс Зеедорф: «Забивать сейчас стало гораздо проще. Защитники больше сосредоточены на работе с мячом, чем без него»
Кларенс Зеедорф поделился мнением об игре современных защитников.
48-летний эксперт поучаствовал в обсуждении матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» (0:0).
«Дело в том, что забивать голы стало гораздо проще, защитники больше сосредоточены на работе с мячом, чем без мяча.
Забивать сейчас намного легче», – заявил бывший хавбек «Милана» Кларенс Зеедорф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даниэле Мари
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