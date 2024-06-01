Кларенс Зеедорф: «Ни один клуб в мире не знает, как подготовиться к финалу лучше, чем «Реал». Когда они верят, что могут победить, они побеждают, и это не совпадение»
Кларенс Зеедорф высказался о финале Лиги чемпионов.
В решающем матче турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
«Ни один клуб в мире не знает, как подготовиться к финалу лучше, чем «Реал». Анчелотти отлично подходит к подготовке к важным матчам, соблюдая баланс, сочетая спокойствие и правильное напряжение. А в команде есть опытные игроки, такие как Кроос и Модрич, которые помогают создать необходимую атмосферу спокойствия.
Я всегда стараюсь объяснить магию этого клуба. В нем есть что-то особенное: когда они верят, что могут победить, они побеждают, и это не просто совпадение», – сказал бывший полузащитник мадридцев.