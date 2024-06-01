Кларенс Зеедорф: «Ни один клуб в мире не знает, как подготовиться к финалу лучше, чем «Реал». Когда они верят, что могут победить, они побеждают, и это не совпадение»

Теги Боруссия Дортмунд Кларенс Зеедорф Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Кларенс Зеедорф высказался о финале Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Ни один клуб в мире не знает, как подготовиться к финалу лучше, чем «Реал». Анчелотти отлично подходит к подготовке к важным матчам, соблюдая баланс, сочетая спокойствие и правильное напряжение. А в команде есть опытные игроки, такие как Кроос и Модрич, которые помогают создать необходимую атмосферу спокойствия.

Я всегда стараюсь объяснить магию этого клуба. В нем есть что-то особенное: когда они верят, что могут победить, они побеждают, и это не просто совпадение», – сказал бывший полузащитник мадридцев. 

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5 комментариев
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Ответ ParvizLNDRreal
Парни. У всех матч тв лагает ?
он лагает с 1 ноября 2015 года
+13
-1
+12
Парни. У всех матч тв лагает ?
+2
0
+2
Кто нибудь забаньте регину) она задолбала
+1
0
+1
Сложно представить, что помешает Реалу взять Кубок, совершенно ровно идут по сезону к цели...
+1
-1
0
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