Карпин о 5-м матче Одоевского подряд за «Ростов»: «Надеемся, что он станет первым номером» 

Валерий Карпин надеется, что Даниил Одоевский станет основным вратарем «Ростова».

Главный тренер дончан высказался после победы над «Оренбургом» (3:1) в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

— Первым номером стал Одоевский (вратарь провел 5-й матч подряд за «Ростов» – Спортc)? Не даете играть его сменщикам.

— Поэтому и не даем, что надеемся, что он станет первым номером. Чтобы он закреплял некоторые вещи.

— Вышли в плей‑офф. Теперь будет больше экспериментов?

— Во всех матчах экспериментируем. Будем смотреть на физическое состояние игроков. Посмотрим, кто будет в каком состоянии подходить.

— Комличенко будет готов к игре с Махачкалой?

— Не будет готов. Вернется уже после паузы на сборные. Мышечная травма три недели минимум. Он получил травму на тренировке, — сказал Карпин .