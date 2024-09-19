Карпин о 5-м матче Одоевского подряд за «Ростов»: «Надеемся, что он станет первым номером»
Валерий Карпин надеется, что Даниил Одоевский станет основным вратарем «Ростова».
Главный тренер дончан высказался после победы над «Оренбургом» (3:1) в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
— Первым номером стал Одоевский (вратарь провел 5-й матч подряд за «Ростов» – Спортc)? Не даете играть его сменщикам.
— Поэтому и не даем, что надеемся, что он станет первым номером. Чтобы он закреплял некоторые вещи.
— Вышли в плей‑офф. Теперь будет больше экспериментов?
— Во всех матчах экспериментируем. Будем смотреть на физическое состояние игроков. Посмотрим, кто будет в каком состоянии подходить.
— Комличенко будет готов к игре с Махачкалой?
— Не будет готов. Вернется уже после паузы на сборные. Мышечная травма три недели минимум. Он получил травму на тренировке, — сказал Карпин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости