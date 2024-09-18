Сафонов дебютировал за «ПСЖ» – в матче с «Жироной» в ЛЧ
Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ».
Российский вратарь вышел в стартовом составе парижан на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (0:0, первый тайм).
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» этим летом за 20 миллионов евро.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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