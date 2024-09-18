Сафонов дебютировал за «ПСЖ» – в матче с «Жироной» в ЛЧ

Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ».

Российский вратарь вышел в стартовом составе парижан на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (0:0, первый тайм).

Сафонов перешел в «ПСЖ » из «Краснодара» этим летом за 20 миллионов евро.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.