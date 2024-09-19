Защитник «Жироны» Мартинес об автоголе Гассанигу с «ПСЖ»: «Если бы не он, счет мог быть 3:0 или 4:0. Очень горжусь командой и тем, как мы сработали, мы поддерживаем друг друга»

Арнау Мартинес поддержал Пауло Гассанигу после автогола в матче с «ПСЖ».

«Жирона » уступила парижанам со счетом 0:1 в 1-м туре Лиги чемпионов. Гол был забит в результате рикошета от стелившегося в подкате защитника испанцев, из-за него вратарь не смог удержать мяч.

«Если бы он не отразил столько ударов, счет мог бы быть 3-0 или 4-0. Ничего не случилось, это была ошибка. В конце концов мы поддерживаем друг друга. Пора забыть эту игру и готовиться к субботе.

Я думаю, что мы хорошо боролись с таким клубом, как «ПСЖ ». Я очень горжусь командой и тем, как мы сработали. Мы знали, что придется защищаться, а это то, что мы умеем делать лучше всего, у нас были и свои моменты», – сказал защитник «Жироны».

В субботу «Жирона» сыграет с «Валенсией» в 6-м туре Ла Лиги .