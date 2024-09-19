У «ПСЖ» 24 удара в матче с «Жироной», из них 5 в створ. Победу принес автогол испанцев – у них всего 3 удара
«ПСЖ» нанес 24 удара по воротам в матче с «Жироной».
Парижане обыграли испанцев в матче 1-го тура Лиги чемпионов со счетом 1:0. Всего пять ударов команды пришлись в створ. Победу французам принес автогол Пауло Гассаниги.
Вместе с тем «Жирона» нанесла всего 3 удара по воротам, один из которых попал в створ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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