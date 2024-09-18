Полиция расследует расистские комментарии в адрес Беллингема и Сака в интернете во время Евро-2024. Их оскорбляли больше всех, согласно отчету FA

Полиция расследует расистские оскорбления в адрес Букайо Сака и Джуда Беллингема.

Как пишет Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии передала в УЕФА отчет, согласно которому нападающий «Арсенала » и полузащитник «Реала » стали двумя игроками, подвергшимися самым серьезным оскорблениям в интернете во время Евро-2024 .

Ассоциация выделила около 25 000 фунтов для помощи полиции в расследовании и привлечении к ответственности лиц, причастных к оскорблениям игроков на почве расизма.

В отчете УЕФА говорится, что Сака получил наибольшее количество комментариев «первого уровня» – 51, в то время как Беллингем получил 40 таких сообщений.

УЕФА классифицирует комментарии первого уровня, к которым относятся и расистские оскорбления, как «наиболее вредные и признанные кандидатами на судебное преследование в соответствии с законом».

Отмечается, что защитник «Манчестер Сити» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи стал третьим по количеству оскорблений, получив 31 подобный комментарий. Следом идет нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку с 30 комментариями.