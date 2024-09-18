Полиция расследует расистские комментарии в адрес Беллингема и Сака в интернете во время Евро-2024. Их оскорбляли больше всех, согласно отчету FA
Как пишет Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии передала в УЕФА отчет, согласно которому нападающий «Арсенала» и полузащитник «Реала» стали двумя игроками, подвергшимися самым серьезным оскорблениям в интернете во время Евро-2024.
Ассоциация выделила около 25 000 фунтов для помощи полиции в расследовании и привлечении к ответственности лиц, причастных к оскорблениям игроков на почве расизма.
В отчете УЕФА говорится, что Сака получил наибольшее количество комментариев «первого уровня» – 51, в то время как Беллингем получил 40 таких сообщений.
УЕФА классифицирует комментарии первого уровня, к которым относятся и расистские оскорбления, как «наиболее вредные и признанные кандидатами на судебное преследование в соответствии с законом».
Отмечается, что защитник «Манчестер Сити» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи стал третьим по количеству оскорблений, получив 31 подобный комментарий. Следом идет нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку с 30 комментариями.
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