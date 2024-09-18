ЦСКА выиграл 1 из 3 матчей с «Краснодаром» в этом сезоне

ЦСКА впервые выиграл у «Краснодара» в текущем сезоне.

Москвичи одержали победу в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0).

Это был третий матч между «Краснодаром» и ЦСКА в нынешнем сезоне.

В двух предыдущих сильнее оказывались «быки» – 1:0 в Кубке и 2:1 в Мир РПЛ.