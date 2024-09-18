ЦСКА выиграл 1 из 3 матчей с «Краснодаром» в этом сезоне
ЦСКА впервые выиграл у «Краснодара» в текущем сезоне.
Москвичи одержали победу в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0).
Это был третий матч между «Краснодаром» и ЦСКА в нынешнем сезоне.
В двух предыдущих сильнее оказывались «быки» – 1:0 в Кубке и 2:1 в Мир РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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