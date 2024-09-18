Прервалась 7-матчевая победная серия «Краснодара». Команда Мусаева проиграла ЦСКА в Кубке России

Прервалась 7-матчевая серия «Краснодара» из побед.

Сегодня команда Мурада Мусаева уступила ЦСКА (0:2) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

До этого краснодарцы одержали 2 победы в кубковых матчах над «Ахматом» (1:0) и «Пари НН» (1:0), а также выиграли 5 матчей в Мир РПЛ: с ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), московским «Динамо» (1:0), «Локомотивом» (3:0) и «Ростовом» (2:0).

На данный момент «быки» с 9 очками занимают 1-е место в группе C Пути РПЛ Кубка России. После восьми матчей в Мир РПЛ они располагаются на 2-м месте, набрав 18 очков.