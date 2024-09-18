Каборе об уходе из «Краснодара»: «Мне предложили пойти на понижение зарплаты – я отказал. Я никогда не хотел покидать клуб, но это предложение нелогично»

Шарль Каборе рассказал о причине ухода из «Краснодара».

«Я никогда не хотел уходить из «Краснодара ». Мой контракт заканчивался, и я встречался со спортивным директором несколько раз, чтобы договориться о продлении. Он предложил мне пойти на понижение зарплаты. Я отказал ему. Сказал, что он не обязан поднимать мне зарплату, но понижать ее тоже неправильно. В том сезоне мы заняли третье место в чемпионате.

Неуважительно требовать от игрока, который отыграл весь сезон, пойти на понижение зарплаты. Я сказал, что клуб должен как минимум сохранить мою текущую зарплату, а не снижать ее.

За полгода до окончания сезона, в январе, мной заинтересовался «Бешикташ», и «Краснодар» попросил меня остаться и доиграть сезон, прежде чем обсуждать предложение турков. Я согласился на эти требования, а потом спортивный директор сказал мне, что по новому контракту я буду получать меньше. Я сказал ему, что это предложение нелогично», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».

Каборе выступал за «Краснодар» с 2015-го по 2019-й годы. На счету хавбека два гола и шесть результативных передач в 126 матчах.

Шарль Каборе: «Зенит» не заслуживал чемпионства в прошлом сезоне. За титул в последних турах боролись «Краснодар» и «Динамо»