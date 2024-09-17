Каборе о Сафонове: «В Европе иногда важнее имя, чем талант. Он может составить конкуренцию Доннарумме, если представится возможность»

Шарль Каборе оценил шансы Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ».

«У Сафонова могут возникнуть трудности, потому что Доннарумма – итальянский футболист с громким именем. В Европе иногда важнее имя, чем талант, так что Матвею может быть непросто.

Но я думаю, что Сафонов может составить ему конкуренцию, если Матвею представится такая возможность», – сказал бывший полузащитник «Краснодара ».