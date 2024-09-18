Нигматуллин не ждет, что Сафонов станет основным вратарем «ПСЖ» после дебюта: «Доннарумму он вряд ли подвинет. Это шанс показать, что на него можно рассчитывать в любой момент»

Руслан Нигматуллин оценил шансы Матвея Сафонова стать первым номером в «ПСЖ».

Ожидается, что дебют Сафонова за парижский клуб состоится 18 сентября в матче Лиги чемпионов с «Жироной». В заявку по причине травмы не попал основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма .

«Начинать с Лиги чемпионов – ответственно, но это шанс проявить себя, показать, что в любой момент на него можно рассчитывать. Именно под этим углом надо воспринимать это событие.

Вряд ли возможно, что он подвинет Доннарумму, который пропускает матч из-за травмы, – это все-таки вынужденная замена. Но такие шансы надо использовать, чего и желаем Матвею», – сказал бывший вратарь сборной России.