Нигматуллин не ждет, что Сафонов станет основным вратарем «ПСЖ» после дебюта: «Доннарумму он вряд ли подвинет. Это шанс показать, что на него можно рассчитывать в любой момент»
Руслан Нигматуллин оценил шансы Матвея Сафонова стать первым номером в «ПСЖ».
Ожидается, что дебют Сафонова за парижский клуб состоится 18 сентября в матче Лиги чемпионов с «Жироной». В заявку по причине травмы не попал основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма.
«Начинать с Лиги чемпионов – ответственно, но это шанс проявить себя, показать, что в любой момент на него можно рассчитывать. Именно под этим углом надо воспринимать это событие.
Вряд ли возможно, что он подвинет Доннарумму, который пропускает матч из-за травмы, – это все-таки вынужденная замена. Но такие шансы надо использовать, чего и желаем Матвею», – сказал бывший вратарь сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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