Премьер Великобритании Стармер считает, что УЕФА не отстранит Англию: «Регулятор действительно будет независимым. Мы ведем переговоры, выход найдется»

Премьер-министр Великобритании уверен, что создание регулятора не повлечет санкций УЕФА.

Ранее сообщалось, что Англия может быть отстранена от Лиги чемпионов и домашнего Евро-2028 из-за планов по созданию в английском футболе независимого регулятора . УЕФА считает это «вмешательством правительства в развитие футбола».

– Я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы с правилами, потому что регулятор будет действительно независимым.

Как и следовало ожидать, мы ведем переговоры с УЕФА, и я уверен, что мы найдем способ решить проблему.

Но я убежден, что наши правила абсолютно не противоречат друг другу. Конечно, мы общаемся с УЕФА, чтобы убедиться, что [создание регулятора] возможно.

– Вы пытались убедить УЕФА в том, что планы правительства не противоречат их правилам?

– Я уверен, что все в порядке. Но мы, конечно, поговорим с ними, если у них возникнут претензии. Думаю, что со временем они успокоились, но я, конечно, обсужу с ними их опасения, – сказал Кир Стармер.