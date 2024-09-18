Премьер Великобритании Стармер считает, что УЕФА не отстранит Англию: «Регулятор действительно будет независимым. Мы ведем переговоры, выход найдется»
Ранее сообщалось, что Англия может быть отстранена от Лиги чемпионов и домашнего Евро-2028 из-за планов по созданию в английском футболе независимого регулятора. УЕФА считает это «вмешательством правительства в развитие футбола».
– Я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы с правилами, потому что регулятор будет действительно независимым.
Как и следовало ожидать, мы ведем переговоры с УЕФА, и я уверен, что мы найдем способ решить проблему.
Но я убежден, что наши правила абсолютно не противоречат друг другу. Конечно, мы общаемся с УЕФА, чтобы убедиться, что [создание регулятора] возможно.
– Вы пытались убедить УЕФА в том, что планы правительства не противоречат их правилам?
– Я уверен, что все в порядке. Но мы, конечно, поговорим с ними, если у них возникнут претензии. Думаю, что со временем они успокоились, но я, конечно, обсужу с ними их опасения, – сказал Кир Стармер.
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