Гуарирапа назвал Москву футбольной столицей России: «Помимо ЦСКА, есть и другие ведущие клубы – «Динамо», например»

Сауль Гуарирапа ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве.

Здесь намного больше клубов. Помимо ЦСКА, есть еще ряд ведущих клубов. Например, «Динамо », которое тоже большая команда.

В Москве больше дышится футболом. Это футбольная столица», – сказал форвард ЦСКА.