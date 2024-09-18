Гуарирапа назвал Москву футбольной столицей России: «Помимо ЦСКА, есть и другие ведущие клубы – «Динамо», например»
Сауль Гуарирапа ответил на вопрос о футбольной столице России.
«Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве.
Здесь намного больше клубов. Помимо ЦСКА, есть еще ряд ведущих клубов. Например, «Динамо», которое тоже большая команда.
В Москве больше дышится футболом. Это футбольная столица», – сказал форвард ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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