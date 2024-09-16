Рюдигер – Хабибу: «1 на 1, мой брат». Россиянин ответил: «Это не футбол. Будь осторожен»
Антонио Рюдигер предложил поединок Хабибу Нурмагомедову.
«1 на 1, мой брат», – написал в соцсетях защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, комментируя фото Нурмагомедова.
Хабиб ответил: «1 на 1 – это не футбол. Это MMA. Будь осторожен».
Отметим, что комментарий оставил и другой футболист «Реала» – полузащитник Джуд Беллингем.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Антонио Рюдигера
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