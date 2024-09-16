Милитао не тренировался в общей группе «Реала» перед матчем со «Штутгартом» в ЛЧ. Он может пропустить игру

Эдер Милитао может пропустить завтрашний матч «Реала» в Лиге чемпионов.

Во вторник «Реал» начнет выступление в турнире матчем со «Штутгартом ».

Как сообщает Marca, Милитао не работал в общей группе «Реала» на сегодняшней тренировке – защитник занимался индивидуально. Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени треинировались вместе с командой.

Напомним, Милитао получил повреждение в расположении сборной Бразилии – у защитника «Реала» был диагностирован перегруз мышц, однако он принял участие в субботнем матче против «Реал Сосьедад » (2:0) проведя на поле все 90 минут.