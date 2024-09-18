39-летний Модрич – 3-й в списке самых возрастных авторов голевой передачи в истории ЛЧ. Старше были только Гиггз и Карбони

39-летний Лука Модрич – 3-й из самых возрастных ассистентов в истории ЛЧ.

Хорватский полузащитник «Реала » вышел на замену на 70-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА против «Штутгарта» (3:1).

На 83-й минуте он отдал голевую передачу на Антонио Рюдигера. Этот мяч в итоге стал победным.

В возрасте 39 лет и 8 дней Модрич стал третьим в списке самых возрастных авторов голевой передачи в истории турнира.

Старше были Райан Гиггз (39 лет и 363 дня, «Манчестер Юнайтед », 2013/14) и Амедео Карбони (39 лет и 176 дней, «Валенсия», 2004/05).