Анчелотти о 3:1 с «Штутгартом»: «Я провел 200 матчей и не помню ни одного легкого. Невозможно доминировать 90 минут, но «Реал» мог закончить игру раньше»
Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Штутгартом» (3:1).
«Я провел 200 матчей и не помню ни одного легкого. В начале сезона всегда приходится бороться, когда ты еще не в лучшей своей форме. У нас было много моментов, чтобы закончить игру раньше, и потом мы снова нашли силы, чтобы забить.
Невозможно доминировать все 90 минут, к тому же «Штутгарт» очень хорошо контролирует мяч. В начале нам было тяжело, потому что мы проигрывали много единоборств. Важно было победить, и мы победили, все хорошо», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости