Виталий Кафанов: «По уровню вратарей мы никому не уступаем в Европе, хотя там не играем. Это не имеет значения»

Виталий Кафанов высказался об уровне российских вратарей.

«Обратил бы внимание на то, как растут наши вратари. По уровню вратарей мы никому не уступаем в Европе, несмотря на то, что там не играем. Это не имеет значения.

Российские голкиперы показывают высокий уровень. Посмотрите на то, как часто вратари признаются лучшими игроками. В последнем туре , и помогли своим командам заработать очки. И количество ошибок у вратарей уменьшилось. Это первое межсезонье, когда так много переходов среди вратарей», – отметил тренер вратарей сборной России.