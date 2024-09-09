Виталий Кафанов: «По уровню вратарей мы никому не уступаем в Европе, хотя там не играем. Это не имеет значения»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Оренбург Виталий Кафанов Матч ТВ Давид Волк Динамо Махачкала Богдан Москвичев Футбол

Виталий Кафанов высказался об уровне российских вратарей.

«Обратил бы внимание на то, как растут наши вратари. По уровню вратарей мы никому не уступаем в Европе, несмотря на то, что там не играем. Это не имеет значения. 

Российские голкиперы показывают высокий уровень. Посмотрите на то, как часто вратари признаются лучшими игроками. В последнем туре Давид Волк, Богдан Москвичев и Игорь Акинфеев помогли своим командам заработать очки. И количество ошибок у вратарей РПЛ уменьшилось. Это первое межсезонье, когда так много переходов среди вратарей», – отметил тренер вратарей сборной России.

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16 комментариев
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от создателей "сафонов вытеснит доннарумму"
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Тест на профпригодность провален.
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В Европе другие исполнители играют на других скоростях, поэтому сравнения некорректны.
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Но аргументировать я конечно не буду
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Ответ Topordo
от создателей «никому наши кривоногие футболисты в Европе не нужны»
а они нужны?
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Этот дед давно уже себя дискредитировал.
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Опять сказки. Российская школа вратарей отстаёт от современного футбола. Вратари сейчас должны уметь ногами и хорошо играть на выходах, у нас же все сильные киперы лиги в основном хороши только на ленточке, другому их не учат. Что в целом убивает для них возможность перейти в топ-клуб в основной состав, а на самом деле и в середняк топ-5 чемпионатов
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Что правда то правда, и при СССР были всегда топ вратари и уже в России, тоже было немало топ вратарей
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Очень много вопросов вызывает Кафанов, как специалист. У нас никто не умеет играть ногами, как Нойер или Эдерсон(ну если вы полезли в Европу). Играет хорошо и стабильно на линии только Акинфеев. На выходах тоже нет явных топов. Ввод в игру так себе. Кафанов никого не вырастил хотя бы до уровня Акинфеева, но считается «специалистом». Бред
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Ответ Topordo
На глупые вопросы не отвечаю.
Зато глупые комментарии пишешь.
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