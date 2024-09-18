Фанат «Ливерпуля» погиб в Италии перед матчем с «Миланом» – мужчина попал под машину, переходя дорогу. При себе он имел паспорт и билет на матч ЛЧ
В Италии погиб в ДТП болельщик «Ливерпуля», приехавший на матч с «Миланом».
Как передает Daily Mail, авария произошла в Бергамо за день до матча «Милан» – «Ливерпуль», в котором мерсисайдцы одержали победу со счетом 3:1.
51-летний Филип Джозеф Дули погиб в ночь с понедельника на вторник в результате ДТП – мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу. По сообщениям итальянской прессы, погибший имел при себе паспорт и билет на матч Лиги чемпионов.
Сообщается, что в настоящий момент итальянская полиция ведет расследование происшествия при содействии полиции Мерсисайда и двух свидетелей аварии.
Следствие выясняет, находился ли погибший болельщик в момент аварии в измененном психофизическом состоянии, которое могло повлиять на его действия.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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