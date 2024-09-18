Фанат «Ливерпуля» погиб в Италии перед матчем с «Миланом» – мужчина попал под машину, переходя дорогу. При себе он имел паспорт и билет на матч ЛЧ

В Италии погиб в ДТП болельщик «Ливерпуля», приехавший на матч с «Миланом».

Как передает Daily Mail, авария произошла в Бергамо за день до матча «Милан » – «Ливерпуль », в котором мерсисайдцы одержали победу со счетом 3:1.

51-летний Филип Джозеф Дули погиб в ночь с понедельника на вторник в результате ДТП – мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу. По сообщениям итальянской прессы, погибший имел при себе паспорт и билет на матч Лиги чемпионов .

Сообщается, что в настоящий момент итальянская полиция ведет расследование происшествия при содействии полиции Мерсисайда и двух свидетелей аварии.

Следствие выясняет, находился ли погибший болельщик в момент аварии в измененном психофизическом состоянии, которое могло повлиять на его действия.