С сексизмом в дни матчей сталкивались 52% английских фанаток. 85% болельщиц не сообщали о нарушениях, не веря в то, что их воспримут всерьез

Свыше половины английских болельщиц страдает от сексизма в дни матчей.

The Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации Kick It Out передает, что 52% опрошенных женщин сталкивались с дискриминацией по половому признаку, проявлявшейся в действиях либо высказываниях. Им задавали вопросы о правилах игры, им свистели вслед, к ним приставали, а в некоторых случаях были неуместные прикосновения и сексуальные домогательства.

48% слышали сексистские высказывания на стадионах или по пути на стадион либо со стадиона, а также в близлежащих заведениях общепита. 53% женщин говорили, что их место – где-то еще, например на кухне. 46% слышали «непристойные предложения», 27% – связанные с сексом агрессивные высказывания.

При этом из 1502 респондентов 85% никогда не сообщали о подобных нарушениях, поскольку не верили, что их воспримут всерьез. Большинство из них посещали мужские матчи.

Отмечается, что за последние два года количество инцидентов заметно увеличилось. Почти каждая четвертая женщина заявила, что не чувствовала себя в безопасности.

Организация Kick It Out подчеркнула необходимость принятия мер в отношении лиц, проявляющих сексизм, и выпустила видеоролик, объясняющий, каково это – быть болельщицей в подобных обстоятельствах.