9:2 «Баварии», «Реал» еле выиграл, «Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом». Главное в первый день ЛЧ

Дьокереш, конечно, забил.

Первый день новой Лиги чемпионов – шесть матчей с дикой концентрацией событий. Вот все самое яркое, что вам нужно запомнить.

«Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом» – классика! Два гола полностью создали защитники

«Милан» забил первым, но победил все равно «Ливерпуль» – понятно, что мы с вами сразу вспоминаем . Миланцы повели на 3-й минуте благодаря Кристиану Пулишичу, но к концу первого тайма уже проигрывали – из-за голов Ибраимы Конате и Вирджила ван Дейка со стандартов.

В первом эпизоде вратарь Майк Меньян выпрыгнул так неудачно, что с руками оказался в точке ниже, чем Ибраима Конате головой. Во втором – своим толчком скорее помог сопернику, потому что ткнул партнера (вероятно, перепутал переферическим зрением) и только снизил шансы побороться с капитаном «Ливерпуля».

● Два гола «Ливерпуля» – работа защитников . Удивительно! Трент навесил на Конате, Костас Цимикас исполнил угловой под реализацию Ван Дейка. Крайние защитники подавали, центральные – забивали головой. Идеальная система.

● За «Милан» вынужденно сыграл вратарь, родившийся лишь за четыре месяца до стамбульского финала . Еще один повод почувствовать себя старыми: 19-летнему воспитаннику Лоренцо Торриани пришлось дебютировать за первую команду, потому что в начале второго тайма Меньян продолжать не смог. Майк, вероятно, ощутил, что это может быть очень серьезно.

У «Ливерпуля» дальше итальянское продолжение: на «Энфилд» приедет «Болонья». Миланцы отправятся в Леверкузен к «Байеру».

«Реал» едва не упустил победу. Рюдигер ущипнул своих

«Штутгарт» чуть не увез ничью с «Бернабеу»: на старте прилично давил, был ближе к голу. А когда пропустил в самом начале второго тайма от Килиана Мбаппе, не расклеился – сравнял. Правда, в концовке получили от немца: победный мяч у Антонио Рюдигера.

● Мбаппе с первой попытки забил за «Реал» в ЛЧ – у него теперь пять мячей в семи матчах за мадридцев. Сейчас классно выбежали вместе с Родриго, для «Мадрида» ценно, что срабатывают связки внутри атакующей группы, которую нужно как-то умещать.

● Дерзкий Дениз Ундав чуть не добыл для «Штутгарта» ничью . Перед игрой он сверкал в интервью: «Нельзя обосраться. Мы должны выйти с ясной головой и думать, что можем победить. Иначе у нас нет шансов. Знаю, каким противным защитником может быть Рюдигер. Я готов, уже заметил в сборной, что он щипает соперников. Предупрежу [нашего форвард Эрмедина] Демировича, что его будут много щипать.

В итоге Рюдигер ущипнул «Штутгарт» еще и победным голом – с навеса Луки Модрича. А Эндрик опять воспользовался минимальным шансом: выскочил на 10 минут и добил третьим мячом.

«Реалу» теперь ехать к «Лиллю», «Штутгарту» – принимать пражскую «Спарту», там первые очки должны все же прийти.

«Ювентус» впечатлил: разобрались с ПСВ. Сухую серию прервали на последней секунде

У «Юве» уверенный старт, не удалось только одно – сыграть пятый из пяти матч на ноль. Пропустили на третьей добавленной, оставалось продержаться несколько секунд. Сразу после гола ПСВ матч кончился – 3:1.

● Тьяго Мотта выиграл первый тренерский матч в Лиге чемпионов : вряд ли кто ждал больших проблем с ПСВ, но Мотта еще и классных фишек под соперника заготовил. Тут Андрей Клещенок объяснил , что именно и почему сработало.

● Кенан Йылдыз, новая десятка «Юве» – теперь самый молодой в истории клуба автор гола в ЛЧ . 19-летний турок обошел Алессандро Дель Пьеро, символично. И весьма стильно: вкрутил в дальнюю девятку. К легитимности легендарного номера у Йылдыза были вопросы , теперь чуть меньше.

«Ювентус» следом поедет к «Лейпцигу», ПСВ примет «Спортинг».

«Вилла» идеальна, Эмери рядом с рекордом. «Янг Бойз» не заметили

«Астон Вилла» доказала, что участник ЛЧ из АПЛ – это в любом случае опасно, даже если команда в турнире никогда до этого не бывала. Четко разобрались с «Янг Бойз» в гостях, сделали преимущество уже в первом тайме, в итоге 3:0, которые вполне могли бы выглядеть и как 5:0 – два мяча ВАР отменил из-за игры рукой. У Юри Тилеманса победный мяч и ассист на третий.

● «Вилла» выиграла первый же матч в ЛЧ – четвертая английская команда, начавшая Лигу чемпионов с победы (после «МЮ»-1994, «Ньюкасла»-1997 и «Лестера»-2016).

● Эмери стартовал в ЛЧ уже с шестой командой – второй по разнообразию в истории. Только у Карло Анчелотти больше – восемь клубов в Лиге чемпионов. Обычно у Унаи в ЛЧ проблемы , а лучше всего было, когда в старом формате получалось вылететь в Лигу Европы. Теперь такой опции нет: либо плей-офф/стыки за плей-офф, либо аут.

У «Виллы» дальше испытание намного серьезнее: приедет «Бавария». Швейцарцам будет еще сложнее, чем в первом туре – выезд к «Барселоне».

Дьокереш царит. Забивает больше Холанда и Мбаппе

Не могло быть другого героя в первом матче «Спортинга»: шведский форвард Виктор Дьокереш забил победный мяч – 2:0.

● У Дьокереша уже 12 мячей на старте сезона – за девять игр . А ведь вдобавок пять ассистов. Ведем его по графику суперзвезд: в 2024-м забил уже 38 – у Харри Кейна «лишь» 34, у Эрлинга Холанда – 33, у Мбаппе – 30. А вот почему летом Дьокереша никто не купил.

● Зено Дебаст всадил впечатляющий второй – издали под перекладину. Причем у бельгийца вообще первый гол в карьере. Да, ему всего 20, это защитник – но за «Андерлехт» отыграл сотню матчей, а впервые забил в такой момент в Лиге чемпионов.

Новая жертва Дьокереша в ЛЧ – ПСВ, поедет забивать в Нидерланды. А «Лиллю» придется принимать «Реал».

«Бавария» размозжила «Загреб». Хотя чуть не упустила 3:0

Казалось, «Бавария» убрала Загреб за 19 минут и расправилась еще в первом тайме: к 38-й минуте 3:0, все выглядело так спокойно. А стоило уйти Мануэлю Нойеру – и за пять минут получили два в свои (3:2 к 50-й). Окей, интрига продержалась семь минут, до нового гола Харри Кейна, но мы не ждали и такого.

Правда, «Баварию» только разозлили – и счет дошел до унизительных 9:2. И по делу, наколотили под 7 xG, не такой уж оверперфоманс.

● Покер у Харри Кейна – вау! Три гола из четырех забил с пенальти. Счастье всех 60%, кто взял его в фэнтези – это самый популярный игрок тура. У Кейна 31 гол в Лиге чемпионов – теперь он лучший английский бомбардир, обошел Уэйна Руни.

● Любопытный первый гол «Баварии»: его аннулировали, но взамен дали пенальти. Эпизод выглядел нелепо. Когда мюнхенцы забивали с игры, с траектории удара пытался ускакать Александар Павлович, его за минуту до сбили в штрафной. ВАР нашел офсайд в момент паса под удар, поэтому мяч Джамала Мусиалы отменил. Но пересмотрели и эпизод с Павловичем, увидели фол. Так что взамен отнятого гола дали 11-метровый – Кейн реализовал.

● У «Баварии» сразу шесть английских мячей: кроме четырех Кейна, дубль сделал еще и летний новичок Майкл Олисе. Он, конечно, из сборной Франции, но родился в Лондоне, а до этого лета только в Англии и играл.

● Похоже, Нойер травмировался в центре поля : на третьей минуте он вдруг примчал в центральный круг сыграть головой. Получилось не только мемно, но и больно. Мануэль неудачно приземлился на спину, доиграл до перерыва и ушел на замену. А Свен Ульрайх как раз пропустил дважды за первые пять минут, в том числе второй мяч – между ног. Потеря даже 38-летнего Нойера для «Баварии» – удар. Конкретно сейчас справились, но дальше все зависит от серьезности травмы.

«Баварии», как мы знаем, предстоит «Астон Вилла», а «Загребу» принимать Александра Головина с «Монако».

Таблица ЛЧ. Да, теперь это выглядит так 🤪

Привыкаем. По клику будет крупнее.

Фото: East News /Alexandra BEIER / AFP; Gettyimages.ru /Marco Luzzani, David Ramos; Valter Gouveia/Keystone Press Agency, IMAGO/Daniela Porcelli / SPP, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press