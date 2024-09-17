У «Зенита» 3 сухие победы подряд в РПЛ и Кубке. Общий счет – 6:0
«Зенит» одержал три победы подряд без пропущенных голов.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Рубин» (2:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Ранее «Зенит» одержал две сухие победы подряд в Мир РПЛ – над «Пари НН» (3:0) и ЦСКА (1:0).
Следующую игру «Зенит» проведет против «Факела» – матч 9-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в эту субботу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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