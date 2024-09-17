У «Зенита» 3 сухие победы подряд в РПЛ и Кубке. Общий счет – 6:0

«Зенит» одержал три победы подряд без пропущенных голов.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Рубин » (2:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее «Зенит » одержал две сухие победы подряд в Мир РПЛ – над «Пари НН » (3:0) и ЦСКА (1:0).

Следующую игру «Зенит» проведет против «Факела» – матч 9-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в эту субботу.