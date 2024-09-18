«Черноморец» включил Лебеденко в тренерский штаб: «Это качественное усиление. Игоря все знают как игрока, у которого была блестящая карьера»

«Черноморец» включил Игоря Лебеденко в тренерский штаб.

41-летний специалист завершил карьеру игрока в августе. В новороссийском клубе экс-форвард «Торпедо» будет помощником главного тренера Олега Василенко .

«Это качественное усиление. Игоря все знают, как игрока, нападающего, у которого была блестящая, яркая карьера. Мы с ним знакомы давно.

Это настоящий профессионал, он постоянно хочет развиваться. Я считаю, что опыт Игоря Владимировича, его желание и стремление познавать что-то новое, то, насколько он глубоко погружается в детали всех процессов, его профессионализм и человеческие качества помогут нам стать еще лучше, еще сильнее. Мы рады, что Игорь Владимирович к нам присоединился», – сообщил Василенко.

После 10 туров команда занимает 8-е место в Мелбет Первой лиге с 14 очками.

Фото: t.me/fcchernomorets_nvrsk/12618