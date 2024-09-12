Игорь Лебеденко: «Советское поколение было сильнее нашего – умели играть в хоккей и другие виды спорта. Сейчас дай футболистам баскетбольный мяч, не говоря о коньках – они не знают, что делать»

Игорь Лебеденко рассказал о проблемах подготовки современных футболистов.

– Вы больше 20 лет играли на профессиональном уровне. Чего в целом не хватает нынешнему поколению?

– Раньше умели играть в хоккей и другие виды спорта. Сейчас дай футболистам баскетбольный мяч, не говорю уже о коньках, и они не знают, что делать. Это большая проблема современных детей.

Разные тренировки позволяют думать по-разному. Советское поколение было сильнее нашего. Если у меня получится заняться детским спортом, я хотел бы внедрять нетрадиционные методы – пляжка, снег.

Мы все детство играли на снегу, а сейчас у них идеальные поля с подогревом. Но нагрузка на снегу и идеальном поле – разная, – сказал бывший игрок «Торпедо » и «Ахмата ».