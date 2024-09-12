Игорь Лебеденко: «Советское поколение было сильнее нашего – умели играть в хоккей и другие виды спорта. Сейчас дай футболистам баскетбольный мяч, не говоря о коньках – они не знают, что делать»
Игорь Лебеденко рассказал о проблемах подготовки современных футболистов.
– Вы больше 20 лет играли на профессиональном уровне. Чего в целом не хватает нынешнему поколению?
– Раньше умели играть в хоккей и другие виды спорта. Сейчас дай футболистам баскетбольный мяч, не говорю уже о коньках, и они не знают, что делать. Это большая проблема современных детей.
Разные тренировки позволяют думать по-разному. Советское поколение было сильнее нашего. Если у меня получится заняться детским спортом, я хотел бы внедрять нетрадиционные методы – пляжка, снег.
Мы все детство играли на снегу, а сейчас у них идеальные поля с подогревом. Но нагрузка на снегу и идеальном поле – разная, – сказал бывший игрок «Торпедо» и «Ахмата».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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