Лебеденко о зарплатах футболистов: «Ребята в 18 лет считают себя крутыми – определяют уровень по сумме контракта, но это не так. У Кокорина были безумные контракты, но проявить себя не смог»

Игорь Лебеденко высказался о высоких зарплатах молодых игроков в России.

– Смолов жаловался, что сейчас молодое поколение не воспринимает советы.

– Я тоже с таким сталкивался. Ребята уже в 18 лет думают, что крутые футболисты. По сумме контракта определяют свой уровень игры, хотя это не так. Я им несколько раз говорил: «Если тебе удалось подписать хороший контракт, это не значит, что ты хороший футболист – нужно еще доказывать».

– Большие зарплаты сказываются на футболистах?

– Да. Главный пример – Кокорин . У него были безумные контракты. Это один из самых талантливых ребят поколения, но проявить себя не смог. Только один-два сезона можно занести в актив.

– А как замотивировать молодого футболиста?

– Надо выработать какую-то схему, которая есть в той же Америке. Молодой игрок там не может получать больше определенной суммы. Другое дело, что эти схемы можно обходить за счет бонусов и агентских. В России умеют это делать, – сказал экс-игрок «Торпедо » и «Ахмата ».