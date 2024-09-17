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«Реал» победил в 3-й раз подряд. Команда Анчелотти не проигрывает 33 матча

«Реал» продлил серию без поражений до 33 матчей.

Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Штутгарт» (3:1) в Лиге чемпионов. У нее три победы подряд.

В последний раз мадридцы проигрывали в январе – «Атлетико» в Кубке Испании.

21 сентября «Реал» встретится с «Эспаньолом» в Ла Лиге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoШтутгарт
logoКарло Анчелотти
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
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