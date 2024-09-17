«Реал» победил в 3-й раз подряд. Команда Анчелотти не проигрывает 33 матча

«Реал» продлил серию без поражений до 33 матчей.

Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Штутгарт » (3:1) в Лиге чемпионов. У нее три победы подряд.

В последний раз мадридцы проигрывали в январе – «Атлетико» в Кубке Испании.

21 сентября «Реал » встретится с «Эспаньолом» в Ла Лиге .