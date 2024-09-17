У Мбаппе гол в дебютном матче за «Реал» в ЛЧ – «Штутгарту». У Килиана 5 мячей в 7 матчах за «Мадрид»
Килиан Мбаппе забил в дебютном матче за «Реал» в Лиге чемпионов.
Форвард открыл счет в матче против «Штутгарта» на 46-й минуте, забив в пустые ворота после паса Родриго.
Сейчас на счету Мбаппе 5 голов в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробную статистику Килиана можно найти здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (1:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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