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  • У Мбаппе гол в дебютном матче за «Реал» в ЛЧ – «Штутгарту». У Килиана 5 мячей в 7 матчах за «Мадрид»
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У Мбаппе гол в дебютном матче за «Реал» в ЛЧ – «Штутгарту». У Килиана 5 мячей в 7 матчах за «Мадрид»

Килиан Мбаппе забил в дебютном матче за «Реал» в Лиге чемпионов.

Форвард открыл счет в матче против «Штутгарта» на 46-й минуте, забив в пустые ворота после паса Родриго.

Сейчас на счету Мбаппе 5 голов в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробную статистику Килиана можно найти здесь.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (1:0, второй тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoШтутгарт
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКилиан Мбаппе
logoРодриго
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