У Мбаппе гол в дебютном матче за «Реал» в ЛЧ – «Штутгарту». У Килиана 5 мячей в 7 матчах за «Мадрид»

Килиан Мбаппе забил в дебютном матче за «Реал» в Лиге чемпионов.

Форвард открыл счет в матче против «Штутгарта » на 46-й минуте, забив в пустые ворота после паса Родриго .

Сейчас на счету Мбаппе 5 голов в 7 матчах за «Реал » во всех турнирах. Подробную статистику Килиана можно найти здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (1:0, второй тайм).