Юрий Жирков: «Деку предлагал выпить пива после матча. Я выпивал одну бутылку, больше не хотел. Он мог 5-6 выпить и говорил: «Я – русский, а ты нет!»

Юрий Жирков рассказал, как Деку угощал его пивом.

«Помню, меня все игроки «Челси» подкалывали. Особенно в тот день, когда приехал на базу клубную сдавать тест по английскому, чтобы продлить рабочую визу. Все говорили: «О, Юра! Сегодня экзамен!» В общем, это был такой стресс!

Больше всего общался с Браниславом Ивановичем и Петром Чехом. Они оба знают русский язык. Также дружил с Михаэлем Баллаком и Деку . Сейчас матчи «Барселоны» смотрю, вижу, что португалец сидит в ложе «Камп Ноу», спортивный директор клуба. А я в Медиалиге тренируюсь. (Смеется.)

А раньше вместе ехали в автобусе «Челси» после матча, и он мне предлагал выпить пива. Я выпивал одну бутылку, больше не хотел. А он мне вторую. Еле ее выпивал, и все, не мог больше. А он мог и пятую, шестую выпить, и говорил мне потом: «Я – русский, а ты нет!» – рассказал бывший защитник «Челси» и сборной России.

Жирков об уходе из «Челси»: «Абрамович просил остаться, обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю, может, зря не послушал»