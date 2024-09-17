Жирков об уходе из «Челси»: «Абрамович просил остаться, обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю, может, зря не послушал»
Юрий Жирков рассказал, как Роман Абрамович уговаривал его остаться в «Челси».
«Переход в «Анжи» был одним из самых тяжелых решений в жизни. С одной стороны, хотелось играть. Были вот эти жизненные трудности в Англии. Абрамович просил меня остаться в «Челси», но я отказался.
У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю об этом. (Смеется.) Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано», – сказал Жирков.
Жирков перешел из «Челси» в «Анжи» летом 2011-го – за 15 млн евро.
Жирков о возможном переходе в «Спартак» в 2011-м: «Готов был перейти, но отпускали только в «Анжи». Понимал, что болельщики могут и не простить»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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