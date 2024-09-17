Колыванов о «Зените»: «В Соболева вообще не верю, он тяжелый. Клуб укрепился на все возможные случаи, чтобы не доводить болельщиков до инфаркта»
27-летний нападающий, перешедший из «Спартака», впервые сыграл за новый клуб в РПЛ в матче 8-го тура против ЦСКА (1:0).
– Армейцы в матче с «Зенитом», на мой взгляд, были даже поинтереснее. Просто петербуржцы ярко стартанули в сезоне, и все ждут, что они так и будут продолжать. Но на них все настраиваются, их все хотят обыграть. А может, и физически чуть подсели. Видно, что уже не такие резвые и быстрые. Но такие спады бывают.
– А может быть, все дело в трех «столбах» в атаке в матче с ЦСКА, с которыми «Зенит» никогда не играл – Соболеве, Гонду и Кассьерре?
– Может, и так, но Семаку виднее. Пусть он там хочет, так их и расставляет. Но без Глушенкова, конечно, игра через середину не такая яркая. Раньше они как-то комбинировали, были обыгрыши – так что не хватает его заметно. Что касается Соболева, то я вообще не верю в него. Он тяжелый. И таким игрокам, как он, надо постоянно играть.
– Вы понимаете, зачем он «Зениту»?
– Наверное, когда будет тяжело, можно устроить на него навал, чтобы он сбрасывал, боролся. «Зенит» сейчас укрепился на все возможные случаи. У них стоит задача выиграть чемпионат – и они делают все, чтобы не доводить болельщиков до инфарктного состояния, как в прошлом году, – сказал бывший игрок «Динамо» и сборной России.
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