«Реал» – фаворит ЛЧ после жеребьевки общего этапа по версии Goal. «Ман Сити» – 2-й, «Барса» – 5-я, «ПСЖ» – 11-й

«Реал» остался главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов турнира после жеребьевки общего этапа. Первые четыре строчки, как и до жеребьевки, занимают «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».

Топ-15 выглядит так:

1. «Реал»;

2. « »;

3. « »;

4. «Бавария»;

5. « »;

6. « »;

7. «Интер»;

8. «Байер»;

9. « » Дортмунд;

10. «Ювентус»;

11. «ПСЖ»;

12. «Атлетико»;

13. «Аталанта»;

14. «Милан»;

15. «Спортинг».

Жеребьевка Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем» и «Миланом», «Ман Сити» – с «Интером» и «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной»