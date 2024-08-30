«Реал» – фаворит ЛЧ после жеребьевки общего этапа по версии Goal. «Ман Сити» – 2-й, «Барса» – 5-я, «ПСЖ» – 11-й

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«Реал» остался главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов турнира после жеребьевки общего этапа. Первые четыре строчки, как и до жеребьевки, занимают «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария». 

Топ-15 выглядит так:

1. «Реал»;

2. «Манчестер Сити»;

3. «Арсенал»;

4. «Бавария»;

5. «Барселона»;

6. «Ливерпуль»;

7. «Интер»;

8. «Байер»;

9. «Боруссия» Дортмунд;

10. «Ювентус»;

11. «ПСЖ»;

12. «Атлетико»;

13. «Аталанта»;

14. «Милан»;

15. «Спортинг». 

Жеребьевка Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем» и «Миланом», «Ман Сити» – с «Интером» и «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной»

51 комментарий
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Ответ qvykwxkh28
Комментарий скрыт
Да, у Ливерпуля сложнее лига и им в сначала бы себе место в 4-ке гарантировать. Да и в прошлом сезоне Барса показала неплохую игру в ЛЧ, в то время как Ливерпуль не сильно лучше сыграл в ЛЕ
+8
-1
+7
Ответ qvykwxkh28
Комментарий скрыт
Думаешь Кьеза это показатель?))
+10
-3
+7
реал может быть только фаворитом отскока и судейского беспредела в ЛЧ. по игре МС на данный момент лучшая команда в мире.
+27
-21
+6
Ответ Угараю_с_вас
Потому что Ливерпуль в ЛЧ намного успешнее выступает Барселоны в последние лет 5
Ливерпуль в последние 2 года вообще не выступает в ЛЧ))
+6
0
+6
Ну это прогнозы.
Жизнь всё расставит по местам.
Но первые 4 позиции пока соответствуют, хотя Реал пока никак не может вкатиться в сезон.
+9
-4
+5
Что делает плюшевый Арсенал на 3-м месте?)
+5
-2
+3
Ответ Гномович!
Ливерпуль, Интер, Байер, Боруссия Дортмунд и ПСЖ должны быть выше каталонского середняка.
Жирона и так не в топ 15
+5
-2
+3
Ответ Гномович!
второй каталонский должен быть вне топ-10..так как этот середняк даже в Лигу Европы позорился.
А ты и тут свою тупость показываешь!!! Ты не в курсе,что у них один из лучших тренеров сейчас? И посмотри их игру и сравни с тем что втюххивает анчелоти. И тогда может даже такой как ты поймет кому не место в 10. Хотя не факт что поймёшь)
+4
-1
+3
Ответ S H A R K
Интер и Барса в десятке лишние.
То есть арсеноль тебя не смутил совсем?
Ясно-понятно, експерт диванный)))
+4
-2
+2
Реал мёртвый, пока
+4
-3
+1
Ответ S H A R K
Интер и Барса в десятке лишние.
А кто должен быть вместо них?
+1
0
+1
Теперь фаворит Лас Пальмас!
+1
0
+1
Арсенал и Барса выше шансы чем у Ливерпуля😏😅😅😅😅😅Ребят дождитесь хотя бы до нового года и тогда более менее понятно будет
+4
-3
+1
Ответ Overkiller
Барса у которой полсостава уже вылетело на 5-ом месте?.. Я уже не помню когда в полуфинале то хотя бы были даже в хорошей форме. Что то какой то странный рейтинг.
Молодец смог все таки придираться, Барса 5-ая, не фаворит или 2ая но все равно смог найти как то написать про Барсу которая 5ая.
+2
-2
0
Ммм Реал первый,а Арсенал третий уже что-то не с версией от GOAL.
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Ответ Виталик Павлов
Думаешь Кьеза это показатель?))
Улыбнуло
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Ответ liverman1302@icloud.com
Че ты несешь?! Считаешь это аргументом 😅😅 А разве Барса сама не играла там недавно 🤨😅 Пускай рейтинг и ожидания такие но в действительности посмотрим кто и где окажется почле всех матчей и тогда будет все ясно! Но то что Барса выше даже Интера это уже смешно 🤣 Барса осенью в последних сезонах играет нестабильно
Несешь тут только ТЫ, не играла где?? Я ТЕБЕ что то про игру говорил?
В след раз не ты а вы
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Ответ Ilya Petrov
В каком месте команда с лучшей обороной в АПЛ может называться плюшевой? Нехватка опыта + плюс ставка на АПЛ сыграли злую шутку в матче с Баварией в прошлом сезоне, в то время как у Баварии кроме ЛЧ шансов за что-то зацепиться уже не было нигде. Отсюда и проход Баварии. Или теперь проигрывать Баварии в 1/4 считается чем то позорным?
Не позорным, но явно не на 3 место фаворитов в лч
+1
-1
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Реал даже в лалиги не фаворит
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Что за ерунда)
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Ответ cektor
Реал даже в лалиги не фаворит
Ну вообще-то фавориты. Ну допустим не фавориты, им это разве в ЛЧ мешало? Вспомни 3 ЛЧ подряд, у них была одна победа в Ла лиге за эти три года и то в последнем сезоне при мертвой Барсе.
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Ответ liverman1302@icloud.com
Арсенал и Барса выше шансы чем у Ливерпуля😏😅😅😅😅😅Ребят дождитесь хотя бы до нового года и тогда более менее понятно будет
Арсенал-то ок, а вот что Барса делает выше Интера и Ливерпуля не совсем понятно.
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Ответ Alex Norbert
Арсенал-то ок, а вот что Барса делает выше Интера и Ливерпуля не совсем понятно.
А с чего Барселона с легким календарем, в прошлом году выступавшая в плей-офф ЛЧ должна котироваться ниже Ливерпуля, который максимум смог до 1/4 Лиги Европы дойти + с более сложным календарем? Ливерпулю не только с Реалом биться, но там и Лейпциг не подарок, Байер и Милан могут проблем доставить, а Лилль, ПСВ и Жирону тоже не назвать проходными.

У нынешней Барсы проблем хватает, но видно, что с Брестом, Црвеной и Янг Бойз гарантированные 9 очков наберут. У Ливерпуля таких гарантий нет, еще и новый тренер.
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