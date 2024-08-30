«Реал» – фаворит ЛЧ после жеребьевки общего этапа по версии Goal. «Ман Сити» – 2-й, «Барса» – 5-я, «ПСЖ» – 11-й
«Реал» остался главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.
Портал Goal обновил рейтинг фаворитов турнира после жеребьевки общего этапа. Первые четыре строчки, как и до жеребьевки, занимают «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».
Топ-15 выглядит так:
1. «Реал»;
2. «Манчестер Сити»;
3. «Арсенал»;
4. «Бавария»;
5. «Барселона»;
6. «Ливерпуль»;
7. «Интер»;
8. «Байер»;
9. «Боруссия» Дортмунд;
10. «Ювентус»;
11. «ПСЖ»;
12. «Атлетико»;
13. «Аталанта»;
14. «Милан»;
15. «Спортинг».
Жеребьевка Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем» и «Миланом», «Ман Сити» – с «Интером» и «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной»
Жизнь всё расставит по местам.
Но первые 4 позиции пока соответствуют, хотя Реал пока никак не может вкатиться в сезон.
Ясно-понятно, експерт диванный)))
В след раз не ты а вы
У нынешней Барсы проблем хватает, но видно, что с Брестом, Црвеной и Янг Бойз гарантированные 9 очков наберут. У Ливерпуля таких гарантий нет, еще и новый тренер.