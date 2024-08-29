«Реал» – фаворит ЛЧ перед жеребьевкой. «Ман Сити» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Барса» – 6-я, «ПСЖ» – 9-й (Goal)

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«Реал» возглавил рейтинг клубов в преддверии жеребьевки Лиги чемпионов.

Goal.com опубликовал рейтинг лучших команд из 36 участников Лиги чемпионов в преддверии жеребьевки группового турнира.

Первую позицию в списке занял «Реал», вторым стал «Манчестер Сити», третьим – «Арсенал».

Рейтинг топ-15 команд выглядит следующим образом:

1. «Реал»;

2. «Манчестер Сити»;

3. «Арсенал»;

4. «Бавария»;

5. «Ливерпуль»;

6. «Барселона»;

7. «Интер»;

8. «Байер»;

9. «ПСЖ»;

10. «Боруссия» Дортмунд;

11. «Атлетико»;

12. «Ювентус»;

13. «Аталанта»;

14. «Лейпциг»;

15. «Милан».

56 комментариев
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Бавария Арсеналу: Я так о тебе мечтаю, моя сладенькая, жить без тебя не могу. В какой бы супер форме не находилась как бы ты не огрызалась Сити, ты всегда будешь моей.

Бавария всегда будет удовлетворять Арсенал во всех поколениях и при любой форме Арсенала, пусть хоть он Сити на 25 очков опередит
+27
-11
+16
Можно вечно смотреть на рейтинги фаворитов ещё до начала самой ЛЧ, и на сгоревшую в очередной раз ригоберку.
+22
-8
+14
Ответ Alexx109o
По первым двум без вопросов, но Ливер выше Интера? Бавария выше Байера? А самая дичь это барса на 6-м, место которой во втором десятке
байер еще ладно, а по ливерпулю какой вопрос? в прошлом году они были сильнее, а в этом так тем более. барса тут кого однозначно слабее?
+11
-2
+9
Ответ КобеКириленко
Первая пятерка,верная. Но Интер должен быть выше Барсы. А Атлетико выше Байера,ПСЖ,Дортмунда.
Атлетико, который отлетел от Дортмунда в прошлой ЛЧ? не много им чести?
+5
0
+5
Ответ DolJun
фк мем, который вынужден собирать донаты на регистрацию игроков, на 6ом месте, вот это хохма
Почему-то не вижу в рейтинге ФК Треснувшая раздевалка. Случилось что-то?
+5
-1
+4
Ответ Гайдар Магомедов
Барселона шестая, Ювентус, вообще двенадцатая,как то неприятно видеть это....
Согласен, странно, что Барса вообще в 8ке
+4
0
+4
Ответ Анатолий Magicbrain
Как он прочно владеет вашими неокрепшими детскими умами. И днем и ночью его помните, не забываете!😀
А че его помнить то? Заходишь под каждый пост о Реале, и тут оно.
+4
0
+4
Ответ meringue
Можно вечно смотреть на рейтинги фаворитов ещё до начала самой ЛЧ, и на сгоревшую в очередной раз ригоберку.
Как он прочно владеет вашими неокрепшими детскими умами. И днем и ночью его помните, не забываете!😀
+9
-7
+2
Ответ meringue
Ахах, в комментариях одни фанатки Барселоны, которые негодуют что на первом месте в рейтинге действующий победитель Лиги Чемпионов. Удивительно было бы если бы его там не было.
Я смотрю некоторых персонажей на спортсе уже конкретно плющит от фанатизма, уже мерещатся комментарии которых нет. Пока тут только ты всю ветку забрызгал, очнись.
+2
-1
+1
Ответ Анатолий Magicbrain
В этом посте за оно пока только ты со своими комментами единорожьми отвечаешь)
Ой, Анатолий, у вас видимо с глазами плохо, или с восприятием реальности, не находишь?
+1
0
+1
Ответ Никита Давыдкин
Красивая русская традиция: в августе оценивать шансы на победу в ЛЧ
Goal.com русский ресурс?
+3
-2
+1
Ответ zzakichh
байер еще ладно, а по ливерпулю какой вопрос? в прошлом году они были сильнее, а в этом так тем более. барса тут кого однозначно слабее?
ПСЖ, Интер, не?
+1
0
+1
Ахах, в комментариях одни фанатки Барселоны, которые негодуют что на первом месте в рейтинге действующий победитель Лиги Чемпионов. Удивительно было бы если бы его там не было.
+10
-9
+1
Ответ neoline099
Я смотрю некоторых персонажей на спортсе уже конкретно плющит от фанатизма, уже мерещатся комментарии которых нет. Пока тут только ты всю ветку забрызгал, очнись.
я смотрю ты как раз из тех персонажей, которых ты описываешь? Вижу то что хочу, а не то что есть, да? Обидели бедняжку.
0
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Ответ meringue
А че его помнить то? Заходишь под каждый пост о Реале, и тут оно.
В этом посте за оно пока только ты со своими комментами единорожьми отвечаешь)
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0
Ответ Zangezi Isenar
Бавария регулярно бьёт Арсенал, но всё равно ниже, ага.
Регулярно? ПОСТОЯННО!
+2
-2
0
Ответ Анатолий Magicbrain
Как он прочно владеет вашими неокрепшими детскими умами. И днем и ночью его помните, не забываете!😀
😂
+1
-1
0
По первым двум без вопросов, но Ливер выше Интера? Бавария выше Байера? А самая дичь это барса на 6-м, место которой во втором десятке
+23
-23
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Не совсем, там были разгромы и в другую сторону, Нойер и Боатенг не даст соврать.
0
0
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Ну Барса хотя бы Баварию тоже громила. Боатенг вроде до сих пор не встал после замаха))
А Арсенал вообще не припомню, чтобы проходил Баварию
+2
-2
0
Ответ ILB05
Бавария Арсеналу: Я так о тебе мечтаю, моя сладенькая, жить без тебя не могу. В какой бы супер форме не находилась как бы ты не огрызалась Сити, ты всегда будешь моей. Бавария всегда будет удовлетворять Арсенал во всех поколениях и при любой форме Арсенала, пусть хоть он Сити на 25 очков опередит
Комментарий удален модератором
Ответ maskers
ужасно слабые корзины последние две.. почему не расширить испани Англии Германии Италии по 6 команд выходящих , так хотябы интересней было бы смотреть групповой этап , а так чтото скучно .. или сделайте из этих стран 4 напрямую а две команды пускай в стыковых решают кто сильнее скажим Атлетико Бильбао будит с Лудогорцем как нибудь , кто выйграет тот участвует, или Челси Ман Юнайтед Вестхэм будут решать со всякими правами грюндиками и тд за выход, уверен будит намного интереснее тогда лига чемпионов в группе уже будут скажим Реал Вестхэм Лацио и Дортмунд или Арсенал Милан Вольфсбург Селтик даже интереснее чем Арсенал Лудогорец Спарта Динамо же
4 команды у него в группе,доброе утро .Регламент новый изучи
0
0
0
Ответ DolJun
фк мем, который вынужден собирать донаты на регистрацию игроков, на 6ом месте, вот это хохма
ФК мем хорошо начал сезон, до четвертьфинала спокойно могут дойти, а это есть условный топ-8.
+3
-3
0
Ответ Cruel Snake
Вообще красиво! Там нет российских клубов. Ты о чём?
А ты о чём? Что, когда были русские клубы, кто-то всерьёз рассматривал их как фаворитов? Нет, тех же команд что и сейчас обсуждали, плюс Челси. Свободен.
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Ответ Никита Давыдкин
Красивая русская традиция: в августе оценивать шансы на победу в ЛЧ
а букмекеры когда ставки принимают , после финала ?
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Ответ meringue
ПСЖ, Интер, не?
псж был сравним с барсой в прошлом сезоне, тут нет однозначности. интер вылетел от атлетико, который финишировал ниже барселоны, так что тут тоже нет однозначности.
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Нахождение Арсенала в топ 5 это смех
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У Ювентуса хороший состав подобрался .С Моттой должны пошуметь в этом розыгрыше ,если без травм обойдётся
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Арсенал должен быть на строчку ниже
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ужасно слабые корзины последние две.. почему не расширить испани Англии Германии Италии по 6 команд выходящих , так хотябы интересней было бы смотреть групповой этап , а так чтото скучно .. или сделайте из этих стран 4 напрямую а две команды пускай в стыковых решают кто сильнее скажим Атлетико Бильбао будит с Лудогорцем как нибудь , кто выйграет тот участвует, или Челси Ман Юнайтед Вестхэм будут решать со всякими правами грюндиками и тд за выход, уверен будит намного интереснее тогда лига чемпионов в группе уже будут
скажим
Реал Вестхэм Лацио и Дортмунд
или Арсенал Милан Вольфсбург Селтик даже
интереснее чем Арсенал Лудогорец Спарта Динамо же
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