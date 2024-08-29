«Реал» – фаворит ЛЧ перед жеребьевкой. «Ман Сити» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Барса» – 6-я, «ПСЖ» – 9-й (Goal)
«Реал» возглавил рейтинг клубов в преддверии жеребьевки Лиги чемпионов.
Goal.com опубликовал рейтинг лучших команд из 36 участников Лиги чемпионов в преддверии жеребьевки группового турнира.
Первую позицию в списке занял «Реал», вторым стал «Манчестер Сити», третьим – «Арсенал».
Рейтинг топ-15 команд выглядит следующим образом:
1. «Реал»;
2. «Манчестер Сити»;
3. «Арсенал»;
4. «Бавария»;
5. «Ливерпуль»;
6. «Барселона»;
7. «Интер»;
8. «Байер»;
9. «ПСЖ»;
10. «Боруссия» Дортмунд;
11. «Атлетико»;
12. «Ювентус»;
13. «Аталанта»;
14. «Лейпциг»;
15. «Милан».
Бавария всегда будет удовлетворять Арсенал во всех поколениях и при любой форме Арсенала, пусть хоть он Сити на 25 очков опередит
А Арсенал вообще не припомню, чтобы проходил Баварию
скажим
Реал Вестхэм Лацио и Дортмунд
или Арсенал Милан Вольфсбург Селтик даже
интереснее чем Арсенал Лудогорец Спарта Динамо же