Фермин выбыл на несколько недель из-за новой травмы. Сегодня хавбек «Барсы» вернулся в общую группу после предыдущего повреждения
Фермин Лопес получил новую травму.
Сегодня полузащитник «Барселоны» приступил к частичным тренировкам в общей группе после повреждения мышцы передней поверхности бедра – он получил его в начале сентября в расположении сборной Испании U21.
Однако 21-летний футболист травмировался снова, пишет Diario Sport. На этот раз у него возникли проблемы с другой, правой, ногой. Из-за этого Лопес может пропустить еще несколько недель, хотя восстановление после предыдущей травмы уже было на финальной стадии.
В текущем сезоне Ла Лиги Фермин провел 3 игры. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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