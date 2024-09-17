Фермин выбыл на несколько недель из-за новой травмы. Сегодня хавбек «Барсы» вернулся в общую группу после предыдущего повреждения

Фермин Лопес получил новую травму.

Сегодня полузащитник «Барселоны» приступил к частичным тренировкам в общей группе после повреждения мышцы передней поверхности бедра – он получил его в начале сентября в расположении сборной Испании U21.

Однако 21-летний футболист травмировался снова, пишет Diario Sport. На этот раз у него возникли проблемы с другой, правой, ногой. Из-за этого Лопес может пропустить еще несколько недель, хотя восстановление после предыдущей травмы уже было на финальной стадии.

В текущем сезоне Ла Лиги Фермин провел 3 игры. Его статистика – здесь .