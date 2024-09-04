Хавбек «Барсы» Фермин пропустит 3 недели из-за повреждения мышц передней поверхности бедра. Он травмировался в сборной Испании U21

Фермин Лопес выбыл на несколько недель из-за травмы.

Вчера стало известно, что полузащитник «Барселоны» получил травму, находясь в расположении сборной Испании U21. Вместо него был вызван Пабло Торре.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», по результатам медицинского обследования у выявлено повреждение прямой передней мышцы левого бедра. Ожидается, что восстановление займет около трех недель.