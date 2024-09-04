Хавбек «Барсы» Фермин пропустит 3 недели из-за повреждения мышц передней поверхности бедра. Он травмировался в сборной Испании U21

Теги Барселона Ла Лига сборная Испании U-21 травмы Фермин Лопес Футбол

Фермин Лопес выбыл на несколько недель из-за травмы.

Вчера стало известно, что полузащитник «Барселоны» получил травму, находясь в расположении сборной Испании U21. Вместо него был вызван Пабло Торре.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», по результатам медицинского обследования у Фермина выявлено повреждение прямой передней мышцы левого бедра. Ожидается, что восстановление займет около трех недель.

12 комментариев
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Одни из самых больших вредителей Барселоне это сборная Испании и испанская федерация футбола
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Ответ прощай Роналду
Ну и слава богу, здоровья парню. Нужно быть очень внимательнее с молодыми, всё таки тело ещё не окрепло, легко сломаться с ВАРДридскими клубами где переломы вместо наказания поощряются
Вардрид берет африканских беженцев с переписанный паспортом, там Чучаменя в 20 выглядет старше чем Хави сейчас:))
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Ну и слава богу, здоровья парню. Нужно быть очень внимательнее с молодыми, всё таки тело ещё не окрепло, легко сломаться с ВАРДридскими клубами где переломы вместо наказания поощряются
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ну вообще то за отказ ехать в сборную(без причины) футболисту грозят санкции, в том числе и от Международных инстанций.
а зачем сборной Испании футболисты, которые перенапрягаются и получают травмы в бессмысленных матчах?
Напомню, Гави получил травму в матче, который уже НИЧЕГО не решал.

Фермин: весь сезон отпаха в Барселоне, был в сборной на победном Евро, сразу же этого отыграл на все матчи на победной Олимпиаде и только недавно приступил к подготовке в составе Барсы. Неужели нельзя додуматься дать лучше подготовиться игроку, у которого впереди длинный и тяжелый сезон? Тем более, это даже не основная сборная, а U21
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Ответ прощай Роналду
Ну и слава богу, здоровья парню. Нужно быть очень внимательнее с молодыми, всё таки тело ещё не окрепло, легко сломаться с ВАРДридскими клубами где переломы вместо наказания поощряются
Вообще то ему уже 21 год. Так что тело(тем-более спортсмена) вполне себе окрепло
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Вообще то ему уже 21 год. Так что тело(тем-более спортсмена) вполне себе окрепло
но готово ли оно к нагрузкам круглый год? Не уверен, нужно привыкнуть к этому.
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Ответ yulay
но готово ли оно к нагрузкам круглый год? Не уверен, нужно привыкнуть к этому.
А почему нет. 21 год - это возраст взрослого мужика, который отслужил а некоторые и создали семью. В Европе футболисты такого возраста уже даже и не считаются молодыми.
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Ответ Любезный Коссутий
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