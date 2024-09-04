Хавбек «Барсы» Фермин пропустит 3 недели из-за повреждения мышц передней поверхности бедра. Он травмировался в сборной Испании U21
Фермин Лопес выбыл на несколько недель из-за травмы.
Вчера стало известно, что полузащитник «Барселоны» получил травму, находясь в расположении сборной Испании U21. Вместо него был вызван Пабло Торре.
Как сообщает пресс-служба «Барселоны», по результатам медицинского обследования у Фермина выявлено повреждение прямой передней мышцы левого бедра. Ожидается, что восстановление займет около трех недель.
Напомню, Гави получил травму в матче, который уже НИЧЕГО не решал.
Фермин: весь сезон отпаха в Барселоне, был в сборной на победном Евро, сразу же этого отыграл на все матчи на победной Олимпиаде и только недавно приступил к подготовке в составе Барсы. Неужели нельзя додуматься дать лучше подготовиться игроку, у которого впереди длинный и тяжелый сезон? Тем более, это даже не основная сборная, а U21