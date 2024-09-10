Гави с четверга начнет проводить часть занятия в общей группе «Барселоны». Восстановление от травмы «крестов» продлится до октября или ноября
Гави приближается к возвращению на поле после разрыва крестообразной связки.
Mundo Deportivo сообщает, что тренерский штаб «Барселоны» по согласованию с врачами планирует разрешить полузащитнику проводить часть занятия в общей группе.
При этом футболист окончательно восстановится лишь в октябре – или в ноябре, если будет принято решение избегать любых рисков.
В последний раз Гави выходил на поле 19 ноября в матче за сборную Испании. Его статистику можно изучить здесь.
Стаистика тут ничего не значит . Чувак реально прибавил и то, что стата прошлого года , у него была не такая яркая, как в начале этого сезона -- ни о чём не говорит. Он сейчас на том же уровне , что и был большую часть прошлого сезона , когда играл