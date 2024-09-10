Гави с четверга начнет проводить часть занятия в общей группе «Барселоны». Восстановление от травмы «крестов» продлится до октября или ноября

Гави приближается к возвращению на поле после разрыва крестообразной связки.

Mundo Deportivo сообщает, что тренерский штаб «Барселоны» по согласованию с врачами планирует разрешить полузащитнику проводить часть занятия в общей группе.

При этом футболист окончательно восстановится лишь в октябре – или в ноябре, если будет принято решение избегать любых рисков.

В последний раз выходил на поле 19 ноября в матче за сборную . Его статистику можно изучить здесь.