Гави с четверга начнет проводить часть занятия в общей группе «Барселоны». Восстановление от травмы «крестов» продлится до октября или ноября

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Здоровье Гави Футбол

Гави приближается к возвращению на поле после разрыва крестообразной связки.

Mundo Deportivo сообщает, что тренерский штаб «Барселоны» по согласованию с врачами планирует разрешить полузащитнику проводить часть занятия в общей группе.

При этом футболист окончательно восстановится лишь в октябре – или в ноябре, если будет принято решение избегать любых рисков.

В последний раз Гави выходил на поле 19 ноября в матче за сборную Испании. Его статистику можно изучить здесь.

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11 комментариев
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Гави радует. думаю уже к концу октября он выйдет на поле, а до декабря будет часто ротироваться, на несколько минут в конце. Гави как воздух будет нужен во второй половине сезона! его лидерские качества и характер бойца не хватает этой Барсе!
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Супер важный игрок.
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Ответ TAGAY
скорее отрезок удачный. очевидно что даже у топ защитника тaкой статы быть не может. помнится Давид Луис тоже в Челси, начал с несколько голов подряд, но потом стата прирoвняется, все таки позиция такая, особо на стату не поработаешь, если конечно не фланговый игрок который очень много идет в атаку, а Мингеса не обладал каким то особой техникой как Канселу,Гримальдо или Фримпонга из Байера. так что, там можно смело говорить - прет у него не хило!
Большую часть прошлого сезона , Мингеза , играл превосходно за Сельту.
Стаистика тут ничего не значит . Чувак реально прибавил и то, что стата прошлого года , у него была не такая яркая, как в начале этого сезона -- ни о чём не говорит. Он сейчас на том же уровне , что и был большую часть прошлого сезона , когда играл
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Знаю что не в тему, но вы видели стату Менгесы ? Он что реально стал хорошо играть?
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Хорошие новости!
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целый год без гави, я даже успел соскучиться, жаль, что тоже самое предстоит берналю
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Столько ждали, можно еще потерпеть и не нагружать! Пусть возвращается в стопроцентной готовности! Понадобится во второй половине сезона!
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Ответ Adam M
Знаю что не в тему, но вы видели стату Менгесы ? Он что реально стал хорошо играть?
скорее отрезок удачный. очевидно что даже у топ защитника тaкой статы быть не может. помнится Давид Луис тоже в Челси, начал с несколько голов подряд, но потом стата прирoвняется, все таки позиция такая, особо на стату не поработаешь, если конечно не фланговый игрок который очень много идет в атаку, а Мингеса не обладал каким то особой техникой как Канселу,Гримальдо или Фримпонга из Байера. так что, там можно смело говорить - прет у него не хило!
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