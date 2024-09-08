Фанат «Хихона» назвал экс-игрока «сраной обезьяной» во время дерби с «Овьедо». Хассан перешел к принципиальному сопернику летом

Теги Ла Лига происшествия болельщики Спортинг Хихон Д2 Испания Реал Овьедо соцсети Хессем Хассан брань дискриминация Футбол

Фанат «Спортинг Хихон» кричал расистские оскорбления в адрес бывшего игрока.

В субботу испанский клуб играл против «Овьедо» (3:1) в Сегунде. Этим летом нападающий Хессем Хассан перешел из «Спортинга» в «Овьедо». Эти клубы – принципиальные соперники.

Во втором тайме дерби один из болельщиков «Спортинга» начал кричать в адрес футболиста, когда тот приближался к трибунам, называя его «сукиным сыном» и «сраной обезьяной». Игрока также освистывали, когда он выходил на разминку, и при любом совершенном в матче действии.

Позднее «Хихон» осудил случившееся в твиттере: «Мы разыскиваем болельщика, который сегодня оскорбил игрока гостевой команды. Наш клуб не терпит никаких проявлений расизма. Мы уже расследуем произошедшее. Аплодируем в адрес наших фанатов за их поведение в целом».

На произошедшее также отреагировала Ла Лига.

«В спорте нет места расистским или разжигающим ненависть действиям. Ла Лига решительно осуждает любые проявления расизма и будет продолжать работать до тех пор, пока эти нетерпимые действия не будут искоренены из нашего общества», – говорится в твите организации.

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