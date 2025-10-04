«Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих

Команда Фрэнка Лэмпарда не проигрывает девять матчей подряд в Чемпионшипе.

«Ковентри» разгромил «Шеффилд Уэнсдей » (5:0) на выезде в игре 9-го тура Чемпионшипа.

Команда, которую возглавляет Фрэнк Лэмпард , выиграла третий матч подряд с общим счетом 12:0. «Ковентри » ранее победил «Бирмингем» (3:0) и «Миллуол» (4:0).

«Ковентри» в 9 матчах чемпионата одержал 5 побед и 4 раза сыграл вничью, набрав 19 очков при разницей мячей 27:7.

Команда Лэмпарда промежуточно возглавила таблицу Чемпионшипа, опередив «Мидлсбро» (18 очков), который еще не сыграл свой матч в этом туре.

«Ковентри» также является на данный момент самой результативным клубом в турнире с 27 голами. Ближайшие преследователи («Бристоль Сити», «Халл» и «Рексхэм») забили 14 мячей.