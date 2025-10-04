  • Спортс
  • «Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих
19

Команда Фрэнка Лэмпарда не проигрывает девять матчей подряд в Чемпионшипе.

«Ковентри» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» (5:0) на выезде в игре 9-го тура Чемпионшипа.

Команда, которую возглавляет Фрэнк Лэмпард, выиграла третий матч подряд с общим счетом 12:0. «Ковентри» ранее победил «Бирмингем» (3:0) и «Миллуол» (4:0).

«Ковентри» в 9 матчах чемпионата одержал 5 побед и 4 раза сыграл вничью, набрав 19 очков при разницей мячей 27:7.

Команда Лэмпарда промежуточно возглавила таблицу Чемпионшипа, опередив «Мидлсбро» (18 очков), который еще не сыграл свой матч в этом туре.

«Ковентри» также является на данный момент самой результативным клубом в турнире с 27 голами. Ближайшие преследователи («Бристоль Сити», «Халл» и «Рексхэм») забили 14 мячей.

Чемпионшип. 9 тур
4 октября 11:30, Хиллсборо
Шеффилд Уэнсдей
Завершен
0 - 5
Ковентри
Матч окончен
Лоу   Угбо
89’
Ингельссон   Торнтон
89’
75’
  Сакамото
74’
Райт   Эндрюс
68’
  Симмс
Иорфа   Браун
65’
Кадамартери   Макнил
65’
63’
Дасилва   Бидуэлл
63’
ван Эвейк   Кизлер-Хэйден
62’
Дасилва
54’
Мэйсон-Кларк   Симмс
53’
Китчинг   Вулфенден
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Райт
Иорфа
45’
+5’
33’
  Томас-Асанте
3’
  Томас-Асанте
Шеффилд Уэнсдей
Хорват, Лоу, Уивер, Иорфа, Амасс, Бэннан, Ингельссон, Валери, Палмер, Кадамартери, Лоу
Запасные: Фусир, Отегбайо, Алао, Эмери, Стретч, Торнтон, Макнил, Браун, Угбо
1тайм
Ковентри:
Рашуорт, Дасилва, Китчинг, Томас, ван Эвейк, Мэйсон-Кларк, Граймз, Аллен, Сакамото, Томас-Асанте, Райт
Запасные: Вулфенден, Уилсон, Oscar Varney, Кизлер-Хэйден, Торп, Эндрюс, Симмс, Бидуэлл, Брау
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoФрэнк Лэмпард
logoЧелси
logoКовентри
logoШеффилд Уэнсдей
logoчемпионшип
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
