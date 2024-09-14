Как Рафинья стал таким важным для «Барселоны»?

К концу февраля 2024-го у Рафиньи набралось всего 712 минут в Ла Лиге. Из-за травм и набора формы он никак не мог выйти на заметные роли. Но после разгрома «Хетафе» (4:0 с 1+1 у Рафиньи) все изменилось.

Весной Рафинья стал основным (провел уже 673 минуты в лиге) и отдал больше всех ассистов в «Барселоне». Заслужил даже такие слова от Хави: «В Париже мы увидели настоящего Рафинью. Он выдерживает интенсивность, находит свободные зоны и создает моменты. Это один из лучших игроков в мире, когда нужно атаковать на пространстве».

Сейчас при Ханси Флике бразилец остался одним из лидеров команды и в теории будет играть еще ярче. Почему Рафинья так сильно прибавил?

● Рафинья получил роль одной из десяток в 3-1-5-1 при владении и мощно начал сезон благодаря открываниям между линиями и рывкам за спину. Без мяча Флик максимально полагается на работоспособность в прессинге.

● Из-за конкуренции справа бразилец освоил новые позиции. Помогли сканирование пространства, скорость и объем в обороне.

● Пока есть всего два опасения. Это некачественные решения в созидании/завершении и будущее взаимодействие с Дани Ольмо.

Какая роль у Рафиньи при Флике? В чем он особенно хорош?

Для начала разберемся: на какой позиции Флик видит Рафинью?

При владении «Барселона» использует структуру 3-1-5-1 с тремя формальными десятками. Бразилец как раз становится одной из них.

Против «Валенсии», «Атлетика» и в первом тайме с «Райо Вальекано» он преимущественно открывался правее.

После выхода Ольмо во втором тайме с «Райо» и уже полноценно с «Вальядолидом» Рафинья чаще обитал левее. Но позиция (как и в предыдущих матчах) не была строгой. Рафинья менялся местами с Ферраном Торресом и Дани, ситуативно оказывался форвардом или опускался ниже за мячом.

Иногда «Барселона» при владении возвращалась к наработкам Хави из прошлого сезона (не в качестве стартового плана, а по ходу матчей). Тогда бразилец становился инсайдом в 3-2-4-1 (или одной из двух десяток).

«Рафинья может сыграть на любой позиции в атаке. В этом сезоне он начал как десятка», – объяснял Флик . В чем Рафинья сейчас особенно эффективен?

Во-первых, он очень часто оказывался в одиночестве между линиями . Настолько, что партнеры банально порой не замечали такие открывания и выбирали другое направление.

А если все-таки видели, то у Рафиньи всегда была лишняя секунда на дальнейшее решение. Неслучайно по принятым продвигающим передачам за четыре тура (34) в «Барселоне» бразилец уступил только Ламину Ямалю (55).

Вот яркий эпизод. В момент передачи Жюля Кунде он находился рядом с Йераем Альваресом, но развернулся и вторым касанием почти вывел Торреса на удар (Дани Вивиан помешал только после подката).

Во-вторых, Рафинья опасен при рывках за спину . Возможно, теперь бразилец сосредоточится именно на них, так как Ольмо по первому впечатлению открывается между линиями еще активнее.

Этот элемент на фоне вертикальности при Флике уже стал мощным оружием «Барселоны». Благодаря скорости и умению вовремя распознавать бреши в линии Рафинья получает моменты в завершении или продвигает атаку без давления после приема.

Эффективны как закидушки на ход верхом, так и передачи низом в полуфланг. Как против «Райо», когда он запутал правого защитника Ивана Балиу (двигался ближе к флангу и резко направился в центр). В итоге бразилец прострелил на Роберта Левандовского из штрафной (поляк немного не успел к мячу перед пустыми воротами).

Функции Рафиньи без мяча зависят от его позиции.

До появления Ольмо он вместе с форвардом разбирал опорников в центре и находился ниже вингеров. Так бразилец опекал, например, Микеля Весгу из «Атлетика».

Затем в середине рядом с Левандовским (а против 4-3-3 «Вальядолида» помогал еще и Педри) оставался Дани. Рафинья же как левый вингер запускал прессинг вместе с Ямалем из высокой позиции. Он закрывал одного из центральных защитников вместе с вратарем в случае паса назад.

«Он отлично справлялся в прессинге», – отдельно подчеркнул Флик после победы над «Атлетиком» (2:1). Это еще одна сильная сторона.

Рафинья выдерживает интенсивность, грамотно располагается (при давлении на вратаря перекрывает траекторию паса на ближнего защитника) и агрессивно идет в отбор . Прямо сейчас по возвратам мяча (15) в команде выше оказались только Педри (20), Иньиго Мартинес (18) и Кунде (17).

Иногда он даже успевает страховать партнеров. Вот в ходе давления Рафинья переключился на правого защитника «Вальядолида» Луиса Переса и фактически опустился на позицию Алекса Бальде (тот выдернулся за соперником).

Резюмируем: бразилец при владении становится одной из трех десяток в 3-1-5-1 (левее или правее) и разрывает через мощные открывания между линиями и рывки за спину. В прессинге же Рафинья одинаково удачно выполнял обязанности десятки и вингера и делал очень много оборонительной работы (для атакующего игрока).

Почему Рафинья универсален? Какие качества помогают?

Рафинья впечатляет универсальностью (успешно переключался между разными ролями с мячом и без). Как ему это удается?

Становление бразильца как мастера адаптаций тесно связано с серьезной конкуренцией на его любимой позиции . «Я поговорил с Хави и сказал ему, что хотел бы играть справа», – обозначил Рафинья осенью 2022 года (через несколько месяцев после перехода).

Но два года назад Хави ломал голову: как совместить на поле новичка вместе с Усманом Дембеле? Обоим комфортно выходить правее и смещаться в центр.

Эксперимент с Рафиньей слева не вышел удачным, поэтому туда чаще отправлялся Дембеле. Да, бразилец играл в комфортной роли, но Хави выкручивался (тренер «вздохнул» только после травмы Усмана). Это еще не пример универсальности, но именно тогда мы наблюдали первые попытки найти другую роль для Рафиньи.

Летом 2023 года Дембеле ушел в «ПСЖ», но теперь у «Барселоны» появился Ямаль. Во второй части сезона Ламин окончательно расцвел и заставил Хави вспомнить ребус с конкуренцией на правом фланге.

Рафинья все равно зацепился за шанс и был очень полезен на новой позиции. В 3-2-4-1 он стал левым инсайдом со свободной ролью – менялся местами с Левандовским, заходил в центр или опускался за мячом к опорникам.

Это был уже не тот неуверенный игрок, как два года назад против «Интера», а реально ключевой исполнитель на дистанции. Весной Рафинья отдал больше всех ассистов в «Барселоне» и попал в топ-3 по xA после Гюндогана (2,54) и Левандовского (2,28), а по пасам под удар уступил только Илкаю (2,74).

Плоды той работы Хави прослеживаются и сейчас. Какие качества помогли Рафинье стать настолько универсальным? Их три – сканирование пространства, скорость и работоспособность в обороне .

Первое выражается в постоянном поиске свободы между линиями и умении открываться на грамотном расстоянии от соперников. Похвала от Хави (в самом начале текста) вполне заслужена. В дебютном сезоне бразилец чаще всех в команде принимал продвигающие передачи (14,7 на 90 минут). В прошлом сезоне, несмотря на адаптацию к новой позиции, по этому показателю (10,8) его опередил только Ямаль (14,3).

Пользу от таких умных действий получает не только сам Рафинья, но и его партнеры. Бразилец вытягивает из линии защитников, а им за спину сразу устремляется один из ближних игроков.

Вот он отвлек Арица Элустондо, а Левандовски открылся в свободной зоне и отправился в забег против Робена Ле Нормана.

«Ему не нужны инструкции. Он сам находит слабые места команд и делает это гораздо лучше, чем любой тренер. Взаимосвязь между работой тренера и результативностью игроков прослеживается, только если они от природы не очень хороши. Для Рафиньи мои замечания были бы только помехой», – точная оценка от Марсело Бьелсы.

А еще Рафинья не просто быстрый, но и скоординированный игрок.

Во время забегов он грамотно управляет корпусом и резко меняет направление (так он компенсирует возможные проблемы со смещениями под нерабочую правую ногу). Количество удачных обводок слева чуть снизилось (с 1,96 за игру до 1,58), но глобально Рафинья не просел в плане дриблинга.

Еще один нюанс – бразилец чувствует момент для движения, поэтому даже при правильном расположении защитников ускользает от опеки. Так в первом туре пострадала «Валенсия». Рафинья рванул за спину Кристиану Москере еще за несколько секунд до передачи Торреса и заработал пенальти после фола испанца.

Ну и последний тезис – бешеная работоспособность бразильца без мяча. Он выделяется среди атакующих игроков.

Есть примеры, когда кто-то экономит силы в обороне, а остальная команда подстраивается (Рафаэл Леау в «Милане» или Килиан Мбаппе на Евро). Другие готовы отрабатывать, но они периодически проседают или упускают соперников (большинство форвардов или вингеров).

Рафинья относится к редкому типу. Бразилец выполняет большой объем в прессинге и в среднем блоке, оценивает ситуацию вокруг на случай необходимости подстраховки и добавляет агрессии. И это не отражается на его эффективности в атаке.

Здесь против «Атлетика» Кунде и Ямаль встретили Нико Уильямса, а Марк Берналь опекал Весгу, поэтому не мог помочь правому защитнику. Рафинья заметил рывок Юри Берчиче и проследил за испанцем. Благодаря таким деталям «Барселона» становится устойчивее в обороне.

«Рафинья – потрясающий игрок. Посмотрите, как он прессингует и всегда старается изо всех сил. Его отношение к делу идеально, как и манера в давлении», – восхищался Хави. В нынешней ситуации, когда «Барселона» еще активнее в прессинге, важность Рафиньи для структуры без мяча значительно возрастает.

Что нужно запомнить? Из-за сильной конкуренции справа Рафинья освоил новые позиции и теперь без труда переключается между ними. Его универсальность вызвана мощным поиском пространства, скоростью (и ее правильным использованием) и редким для атакующего игрока объемом в обороне.

Есть ли хоть какие-нибудь опасения?

Мы описали роль Рафиньи и его заслуги исключительно в хвалебных тонах. Это не преувеличение – он идеально начал сезон.

Но все-таки попробуем найти опасения. Есть два ракурса – решения Рафиньи в завершении/подыгрыше и взаимодействие с Ольмо .

Периодически бразилец после умного движения между линиями выдает некачественное продолжение. Это может быть пас чуть в не темп или запоздалое решение (из-за этого партнер забирается в офсайд). В некоторых случаях Рафинья действует слишком предсказуемо и тормозит атаку.

Такие сиюминутные помутнения не позволяют ему выйти на уровень элитного созидателя и стать игроком практически без слабых мест. В первых турах подобные эпизоды были менее заметны, но на дистанции они еще могут помешать «Барселоне».

Похожая ситуация и с завершением. Рафинья в целом по карьере забивает примерно на уровне или меньше ожидаемого из-за плохих обработок или неподготовленных ударов, хотя перед этим следовало идеальное по таймингу открывание. Даже в игре с «Вальядолидом» (7:0), где бразилец сделал хет-трик, он еще и не реализовал выход 1-в-1.

Другое направление – перспективы будущего взаимодействия с Ольмо. Пока больших проблем не возникло, а Рафинья даже высказался так: «Ольмо – потрясающий игрок. Он пришел совсем недавно, но кажется, что мы давно знаем друг друга. Как на поле, так и за его пределами».

В чем тогда сложность? Оба нацелены на поиск пространства между линиями, поэтому Флику необходимо наладить их взаимодействие так, чтобы они не отнимали зоны друг у друга. Пробный вариант (Рафинья левее и Ольмо правее как десятки в 3-1-5-1) выглядит любопытно.

Нюанс только один: наблюдается небольшой перекос по таким открываниям в пользу Дани. От решения вопроса зависит эффективность «Барселоны» в атаке на дистанции.

Глобально же эти детали не перевешивают всю пользу от действий Рафиньи . Прямо сейчас можно зафиксировать: бразилец очень силен и в нынешних условиях стал ключевым игроком команды.

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Новая «Барселона» Флика: дерзкий прессинг, больше рисков и максимизация Левандовского

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros