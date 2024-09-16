Герои 8-го тура РПЛ: Тюкавин вернулся, Сперцян возродился, Батраков прописался

Сборная 8-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Александр Васютин, вратарь, «Акрон» (1,51%) – 8 очков

С Васютиным «Акрон» еще не пропускал. У него два сухих матча, во втором заслуженное попадание в сборную тура. С «Химками» дома Васютину приходилось спасать чаще, чем против «Ахмата» на выезде – семь сэйвов против двух. Впереди матчи с «Краснодаром» (д) и «Ростовом» (г). Несмотря на вратарские подвиги, брать под такой календарь Александра не хочется.

Макс Дзиов, защитник, «Факел» (0,95%) – 6 очков

«Факел» наконец засушил, а центральный защитник Дзиов за счет приятной цены (5) попал в сборную тура. Но одно дело отбиться дома от аутсайдера «Пари НН» (0:0), дальше-то гостевой «Зенит» (г). Только потом более приятные «Рубин» (д) и махачкалинское «Динамо» (д). Подождите с Максом как минимум тур.

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Алексей Батраков, полузащитник, «Локомотив» (53,54%) – 12 очков

Главный чит сезона помог «Локомотиву» обыграть «Оренбург». Батраков – игрок, который должен быть в вашем составе. В тяжелых матчах его можно отправлять на лавку, но продавать результативного полузащитника за 5,5 будем только если вдруг травма.

Эдуард Сперцян, полузащитник, «Краснодар» (13,60%) – 14 очков

Главный герой тура. Сперцян вернулся к результативности прошлого сезона, за которую получил почти максимальный ценник (9). В последних пяти турах у Эдуарда 3+2. Впереди «Акрон» (г), «Зенит» (д), «Химки» (д) и «Спартак» (г). Если бюджет позволяет, можно взять Сперцяна. Да, календарь не идеальный, но форма и матчи с дебютантами соблазняют.

Константин Тюкавин, нападающий, «Динамо» (37,10%) – 7 очков

Наконец забил. Тюкавин помог «Динамо» победить «Ахмат» (4:2), у него гол после пяти туров тишины. Маловато для очень дорогого нападающего (9,5). А впереди «Спартак» (г), «Динамо» Махачкала (г), ЦСКА (д) и «Рубин» (г). Константина можно оставить, если он уже есть, но покупать под тяжелый календарь не стоит.

Дедлайн 9-го тура – 21 сентября (суббота) в 14:00 мск Тур откроет матч «Акрон» – «Краснодар».