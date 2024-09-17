«Мы все знали, что Дзюба – душа компании. Он реально умеет объединять команду. Молодых не гоняет». 17-летний хавбек «Акрона» Пестряков о форварде

Хавбек «Акрона» Дмитрий Пестряков назвал Артема Дзюбу душой компании.

– Когда впервые в жизни узнали про Артема Дзюбу? Могли ли представить, что когда-то будете играть с ним в одной команде?

– Про Дзюбу узнал, когда играл в FIFA 2014. И с того времени уже эта фамилия сияла в моей голове. Был очень рад, когда узнал об его переходе в нашу команду. Очень интересно тренироваться и играть с таким высококлассным форвардом, одним из лучших в России. Это очень хороший опыт для меня.

– Сильно ли изменилась атмосфера внутри команды с приходом Дзюбы?

– Да, конечно. Мы все знали, что Артем – душа компании. Он реально умеет в позитивную сторону объединять всю команду. Молодых он не гоняет. Напротив, он становится связующим звеном между молодыми и возрастными игроками. Выстраивает в коллективе такую атмосферу, в результате которой все предрасположены друг к другу. И это очень нам помогает.

– Когда Дзюба вышел на поле, показалось, что все начали целенаправленно отправлять ему мяч. Была ли на самом деле такая установка, в частности, у фланговых футболистов?

– Мы понимаем сильные стороны Артема. Когда выходит форвард, который хорошо играет спиной к чужим воротам, автоматически нужно пользоваться этим, – сказал 17-летний футболист.