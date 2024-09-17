Гогниев вновь возглавил «Аланию»: «С Возвращением, Спартак Артурович!»
Спартак Гогниев вновь возглавил «Аланию».
«Спартак Артурович стал главным тренером нашей команды. Гогниев руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел наш коллектив из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.
🤝 С Возвращением, Спартак Артурович!» – говорится в телеграм-канале клуба из Владикавказа.
Последним местом работы тренера были «Химки», которые он покинул в апреле 2023 года.
«Алания» занимает 16-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 9 очков, и находится в зоне вылета.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Алании»
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