Гогниев вновь возглавил «Аланию»: «С Возвращением, Спартак Артурович!»

Спартак Гогниев вновь возглавил «Аланию».

«Спартак Артурович стал главным тренером нашей команды. Гогниев руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел наш коллектив из Второй лиги в ФНЛ , пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

🤝 С Возвращением, Спартак Артурович!» – говорится в телеграм-канале клуба из Владикавказа .

Последним местом работы тренера были «Химки», которые он покинул в апреле 2023 года.

«Алания» занимает 16-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 9 очков, и находится в зоне вылета.