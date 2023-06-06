Гогниев об РПЛ: «Не скажу, что наш футбол деградировал без еврокубков – матчи смотрятся, много перспективных игроков. С 18 командами будет еще больше»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Первая лига Алания Владикавказ Футбол

Спартак Гогниев выступил за расширение Мир РПЛ до 18 команд.

«Не скажу, что наш футбол деградировал без еврокубков. Матчи смотрятся, и борьба была до последнего тура. Появилось много перспективных футболистов. Будет появляться еще больше, если лигу расширят до 18 команд. Многие не выдерживают пока конкуренции в больших клубах, а если бы добавили пару таких команд, то молодежь могла бы там раскрываться.

Какие команды бы добавил? «Аланию» – команда с традициями, болельщиками. Пока есть нюансы и проблемы, которые нужно решить, чтобы вернуться в элиту российского футбола. Такая команда добавит зрелищности РПЛ», – сказал бывший тренер «Химок».

«Алания» заняла итоговое 3-е место в турнирной таблице Первой лиги. Однако клуб не сможет участвовать в стыковых матчах из-за отказа в получении лицензии, дающей право выступать в высшем дивизионе.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Это в Алании весело, в большинстве команд РПЛ скучновато так то..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Все еще надеется получить шанс в болоте РПЛ, глупо, но плюсик за старание
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
18 клубов самое то👍👍👍
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ igls54
От Спартака иного трудно ожидать. Вместо логичного сокращения лиги и избавления от проходимцев типа Химок и абсолютно сырого Торпедо, предлагать расширение
Где логика в сокращении лиги?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Главное, чтоб все 18 команд чистили зубы перед матчами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злая Какшка
ну конечно не скажет , что надо говорить - то и скажет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yng 83
Не скажу, что деградировал. Как был днищем, так и остался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Спартак, а ты вообще к примеру Англию, Италию, Испанию или Португалию не смотрел? У нас какой-то балет , куча немотивированных игроков и даже зрителей нет. Сколько у нас валяются и ждут штрафного, я не видел не в одном чемпионате.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslan_khaibulov
сразу объедините ФНЛ и РПЛ без вылета команд и будем вам ещё круче и сильнее интрига, больше матчей и боа ьла, АПЛ будет плакать. в рплнудно устанавливать потолок зарплат принудительно снижая его до уровня ФНЛ,тогда команды не будут умирать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a9262553839@gmail.com
Ходил на матч кубка без фанад цска Урал 1-1 , худшего матча в жизни в живую не смотрел. Невероятно медленно все происходящее. А это серебряный призер.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuranich92
Особенно смотрибельны матчи Химок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Видели одного перспективного форварда в твоей команде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волька-ибн-Алёша
спартак головного мозга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Такие дела
Ответ igls54
От Спартака иного трудно ожидать. Вместо логичного сокращения лиги и избавления от проходимцев типа Химок и абсолютно сырого Торпедо, предлагать расширение
Местечко тренера ищет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexPaxare
Ответ Bashibuzuck
18 клубов самое то👍👍👍
можно и 20 , вот с финансированием большой вопрос)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ AlexPaxare
можно и 20 , вот с финансированием большой вопрос)
20 перебор, а у 18ти финансы точно есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий