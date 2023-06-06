Гогниев об РПЛ: «Не скажу, что наш футбол деградировал без еврокубков – матчи смотрятся, много перспективных игроков. С 18 командами будет еще больше»

Спартак Гогниев выступил за расширение Мир РПЛ до 18 команд.

«Не скажу, что наш футбол деградировал без еврокубков. Матчи смотрятся, и борьба была до последнего тура. Появилось много перспективных футболистов. Будет появляться еще больше, если лигу расширят до 18 команд. Многие не выдерживают пока конкуренции в больших клубах, а если бы добавили пару таких команд, то молодежь могла бы там раскрываться.

Какие команды бы добавил? «Аланию» – команда с традициями, болельщиками. Пока есть нюансы и проблемы, которые нужно решить, чтобы вернуться в элиту российского футбола. Такая команда добавит зрелищности », – сказал бывший тренер «Химок».

« » заняла итоговое 3-е место в турнирной таблице . Однако клуб не сможет участвовать в стыковых матчах из-за отказа в получении лицензии, дающей право выступать в высшем дивизионе.

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