Гогниев может снова возглавить «Аланию». Тренеру сделали предложение
Спартак Гогниев может снова стать тренером «Алании».
По данным Metaratings.ru, сегодня владикавказская команда сделала предложение Спартаку Гогниеву, который уже возглавлял клуб с 2019 по 2022 год.
Отмечается, что это уже второе предложение за последние дни, сперва Гогниев отказался. У специалиста также есть вариант с липецким «Металлургом» из LEON Второй лиги.
Наивысшими результатами «Алании» при Гогниеве стали четвертое место в сезоне-2020/21 в Первой лиге и выход в полуфинал Фонбет Кубка России в сезоне-2021/22.
Последним местом работы тренера были «Химки», которые он покинул в апреле 2023 года.
«Алания» занимает 16-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 9 очков, и находится в зоне вылета. На данный момент команду возглавляет Султан Тазабаев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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