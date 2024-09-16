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Гогниев может снова возглавить «Аланию». Тренеру сделали предложение

Спартак Гогниев может снова стать тренером «Алании».

По данным Metaratings.ru, сегодня владикавказская команда сделала предложение Спартаку Гогниеву, который уже возглавлял клуб с 2019 по 2022 год.

Отмечается, что это уже второе предложение за последние дни, сперва Гогниев отказался. У специалиста также есть вариант с липецким «Металлургом» из LEON Второй лиги.

Наивысшими результатами «Алании» при Гогниеве стали четвертое место в сезоне-2020/21 в Первой лиге и выход в полуфинал Фонбет Кубка России в сезоне-2021/22.

Последним местом работы тренера были «Химки», которые он покинул в апреле 2023 года.

«Алания» занимает 16-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 9 очков, и находится в зоне вылета. На данный момент команду возглавляет Султан Тазабаев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак Гогниев
logoПервая лига
logoМеталлург Липецк
logoАлания Владикавказ
logoВторая лига А
Султан Тазабаев
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