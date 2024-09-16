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  • Замгендиректора ЦСКА Шевелев об увольнении Федотова: «Это не личное решение Гинера, у части руководства было мнение, что дальше лучше не станет. Первая причина – результат»
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Замгендиректора ЦСКА Шевелев об увольнении Федотова: «Это не личное решение Гинера, у части руководства было мнение, что дальше лучше не станет. Первая причина – результат»

Евгений Шевелев высказался об увольнении Владимира Федотова.

Бывший тренер армейцев был отправлен в отставку в июне.

– Почему ЦСКА расстался с Федотовым?

– История достаточно сложная, не могу ее описать в деталях. Безусловно, результат – первая причина. Вторая – наверное, в какой-то момент в части руководства ЦСКА появилось мнение, что дальше лучше не станет.

– Говорили, что в частности недоволен Гинер.

– Здесь нет персоналий. Я точно могу сказать, что не это не личное решение Евгения Ленноровича. Мысль в один момент появилась – и она привела к увольнению Федотова.

Я не участвовал в этих обсуждениях, потому что это неправильно по многим причинам, в том числе личным (Шевелев работал с Федотовым в «Оренбурге» и «Сочи» – Спортс’’). Правильное ли решение приняли, мы пока не знаем, – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoЦСКА
logoЕвгений Гинер
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Федотов
Евгений Шевелев
Это футбол, брат!
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