Замгендиректора ЦСКА Шевелев об увольнении Федотова: «Это не личное решение Гинера, у части руководства было мнение, что дальше лучше не станет. Первая причина – результат»
Бывший тренер армейцев был отправлен в отставку в июне.
– Почему ЦСКА расстался с Федотовым?
– История достаточно сложная, не могу ее описать в деталях. Безусловно, результат – первая причина. Вторая – наверное, в какой-то момент в части руководства ЦСКА появилось мнение, что дальше лучше не станет.
– Говорили, что в частности недоволен Гинер.
– Здесь нет персоналий. Я точно могу сказать, что не это не личное решение Евгения Ленноровича. Мысль в один момент появилась – и она привела к увольнению Федотова.
Я не участвовал в этих обсуждениях, потому что это неправильно по многим причинам, в том числе личным (Шевелев работал с Федотовым в «Оренбурге» и «Сочи» – Спортс’’). Правильное ли решение приняли, мы пока не знаем, – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
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