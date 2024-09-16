Куртуа о хейте от фанатов «Атлетико»: «Я понимаю, что им больно, но они перегибали палку: бросали в меня чучела крыс, обливали кровью»
Тибо Куртуа прокомментировал нападки со стороны фанатов «Атлетико».
Вратарь «Реала» выступал за другой мадридский клуб с 2011 по 2014 год.
«Я понимаю, что им больно, потому что теперь я играю за их принципиального соперника, но я думаю, что в какие-то моменты они стали перегибать палку: бросали в меня чучелами крыс, табличками, обливали кровью...» – сказал Куртуа в документальном фильме для Prime Video.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости