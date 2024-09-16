Куртуа о хейте от фанатов «Атлетико»: «Я понимаю, что им больно, но они перегибали палку: бросали в меня чучела крыс, обливали кровью»

Тибо Куртуа прокомментировал нападки со стороны фанатов «Атлетико».

Вратарь «Реала » выступал за другой мадридский клуб с 2011 по 2014 год.

«Я понимаю, что им больно, потому что теперь я играю за их принципиального соперника, но я думаю, что в какие-то моменты они стали перегибать палку: бросали в меня чучелами крыс, табличками, обливали кровью...» – сказал Куртуа в документальном фильме для Prime Video.