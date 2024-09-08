«Неловко снова и снова видеть фаворитизм по отношению к клубу, за который болеет Тебас». Фанаты «Атлетико» о том, что их клуб будет отдыхать на 2 дня меньше «Реала» перед дерби
Фанаты «Атлетико» обвинили Ла Лигу в фаворитизме при составлении календаря игр.
Ранее сообщалось, что в клубе недовольны тем, что будут отдыхать на два дня меньше, чем «Реал», перед дерби в 8-м туре Ла Лиги. «Сливочные» сыграют с «Алавесом» 24 сентября, а «матрасники» встретятся с «Сельтой» 26-го. Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в воскресенье, 29 сентября.
«Мы выражаем наше абсолютное неприятие критериев, которыми руководствуется Ла Лига при составлении расписания матчей. Неловко снова и снова видеть фаворитизм по отношению к клубу, болельщиком которого является Хавьер Тебас, независимо от того, кому могут навредить его решения.
Такое происходит на постоянной основе с абсолютным презрением к болельщикам остальных команд, а в случае с нашим клубом это делается особенно грубо и непрезентабельно.
Последний эпизод ясно показывает, что Ла Лига готова довести свою беспорядочную манеру установления расписания до крайности, независимо от того, кто заплатит за последствия. Причем это делается без каких-либо оправданий.
Если они не проводят два предыдущих матча в один и тот же день, то просто потому, что им это не выгодно», – заявил представитель объединения болельщиков «Атлетико».
«Атлетико» будет отдыхать на 2 дня меньше, чем «Реал», перед дерби. Клуб недоволен и считает, что такой календарь снижает зрелищность матчей
Поэтому Реал был против его кандидатуры в выборах, а барселона голосовала "за".
Поэтому единственные кто был против сделки со CVC это Реал и Атлетик из Бильбао.
Поэтому когда Тебас просил голосовать за отмену системы определения голов (Так как много расходов на эту систему) Кто первым был против? Конечно Реал и Атлетик. Остальные 18 клубов включая атлетико и барсы голосовали за отмену!
И если продолжать, таких вещей очень и очень много.
Когда у Реала нет отдыха и он как в прошлом году играет матчи с разницей в 2 дня это другое, это норма. Когда дело касается других, это беда и во всем виноват Реал... Лицемерие))
Чем раньше это дойдёт до них,тем меньше будет вони)