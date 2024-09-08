«Неловко снова и снова видеть фаворитизм по отношению к клубу, за который болеет Тебас». Фанаты «Атлетико» о том, что их клуб будет отдыхать на 2 дня меньше «Реала» перед дерби

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Хавьер Тебас календарь Футбол

Фанаты «Атлетико» обвинили Ла Лигу в фаворитизме при составлении календаря игр.

Ранее сообщалось, что в клубе недовольны тем, что будут отдыхать на два дня меньше, чем «Реал», перед дерби в 8-м туре Ла Лиги. «Сливочные» сыграют с «Алавесом» 24 сентября, а «матрасники» встретятся с «Сельтой» 26-го. Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в воскресенье, 29 сентября.

«Мы выражаем наше абсолютное неприятие критериев, которыми руководствуется Ла Лига при составлении расписания матчей. Неловко снова и снова видеть фаворитизм по отношению к клубу, болельщиком которого является Хавьер Тебас, независимо от того, кому могут навредить его решения.

Такое происходит на постоянной основе с абсолютным презрением к болельщикам остальных команд, а в случае с нашим клубом это делается особенно грубо и непрезентабельно.

Последний эпизод ясно показывает, что Ла Лига готова довести свою беспорядочную манеру установления расписания до крайности, независимо от того, кто заплатит за последствия. Причем это делается без каких-либо оправданий.

Если они не проводят два предыдущих матча в один и тот же день, то просто потому, что им это не выгодно», – заявил представитель объединения болельщиков «Атлетико».

«Атлетико» будет отдыхать на 2 дня меньше, чем «Реал», перед дерби. Клуб недоволен и считает, что такой календарь снижает зрелищность матчей

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38 комментариев
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У всех бывают разные ситуации. Например в прошлом сезоне Реал играл Классико через 2 дня после Сити. Или Атлетико перед кубком Испании с Реалом отдыхал целую неделю, а Реал играл Классико с Барселоной в суперкубке . Или это другое?
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В прошлом сезоне они что-то молчали, когда отдыхали гораздо больше.
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Это поэтому Атлетико, Барселона и все другие клубы Ла Лиги соглашаются со всеми предложениями Тебаса. При этом Реал, конкретно Перес, постоянно не согласны с Тебасом. Только Реал выступает за судейскую реформу, только Реал против любых действий Тебаса и его людей. Но при этом у сектантов Реал и Тебас заодно? Позор вам. Атлетико и Барселона потому и на дне.
+22
-17
+5
Ответ Dexter Morgan
Это поэтому Атлетико, Барселона и все другие клубы Ла Лиги соглашаются со всеми предложениями Тебаса. При этом Реал, конкретно Перес, постоянно не согласны с Тебасом. Только Реал выступает за судейскую реформу, только Реал против любых действий Тебаса и его людей. Но при этом у сектантов Реал и Тебас заодно? Позор вам. Атлетико и Барселона потому и на дне.
Просто видимость борьбы. Почему-то у всех клубов в Ла Лиге проблемы, кроме Реала
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+5
Ответ Dexter Morgan
Это поэтому Тебас Эвребе все эти годы прикрывал? Который помогал Барселоне.
Эвребе вообще-то норвежец и никаким боком пересекаться с Тебасом не мог. Фанаты "дела Негрейры" скоро убийство Кеннеди на Барселону станут вешать и Великий Лондонский Пожар.
+7
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Тебас фанат Реала и он дружит с Пересом.
Поэтому Реал был против его кандидатуры в выборах, а барселона голосовала "за".

Поэтому единственные кто был против сделки со CVC это Реал и Атлетик из Бильбао.

Поэтому когда Тебас просил голосовать за отмену системы определения голов (Так как много расходов на эту систему) Кто первым был против? Конечно Реал и Атлетик. Остальные 18 клубов включая атлетико и барсы голосовали за отмену!

И если продолжать, таких вещей очень и очень много.
Когда у Реала нет отдыха и он как в прошлом году играет матчи с разницей в 2 дня это другое, это норма. Когда дело касается других, это беда и во всем виноват Реал... Лицемерие))
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Ответ Raul14
Тебас фанат Реала и он дружит с Пересом. Поэтому Реал был против его кандидатуры в выборах, а барселона голосовала "за". Поэтому единственные кто был против сделки со CVC это Реал и Атлетик из Бильбао. Поэтому когда Тебас просил голосовать за отмену системы определения голов (Так как много расходов на эту систему) Кто первым был против? Конечно Реал и Атлетик. Остальные 18 клубов включая атлетико и барсы голосовали за отмену! И если продолжать, таких вещей очень и очень много. Когда у Реала нет отдыха и он как в прошлом году играет матчи с разницей в 2 дня это другое, это норма. Когда дело касается других, это беда и во всем виноват Реал... Лицемерие))
Разве Барса не была против CVC?
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Ответ Ахмат Чеченов
У всех бывают разные ситуации. Например в прошлом сезоне Реал играл Классико через 2 дня после Сити. Или Атлетико перед кубком Испании с Реалом отдыхал целую неделю, а Реал играл Классико с Барселоной в суперкубке . Или это другое?
А про то, что до игры с Сити Реал отдыхал неделю можно промолчать))
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Меренгам тоже неловко из за Тебаса, поэтому постоянно открещиваются от него. Неблагодарное глорьё)
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Ответ Tristan...
Меренгам тоже неловко из за Тебаса, поэтому постоянно открещиваются от него. Неблагодарное глорьё)
Тристанчик, раньше было остроумнее. Всё больше и больше напоминаешь своего вожака (Ригоберку).
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Где грань между «сохранять игровой тонус» и чрезмерным отдыхом?
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Ответ Ахмат Чеченов
Кто молчит? Просто в Реале ни тогда ,ни сейчас не ныли.
Хахах, что?!
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Ответ people people
А про то, что до игры с Сити Реал отдыхал неделю можно промолчать))
Ахах, сто процентов Перес подмуетил, чтобы неделю перед Сити отдыхать. Ахаха.🤡
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Ответ Ахмат Чеченов
У всех бывают разные ситуации. Например в прошлом сезоне Реал играл Классико через 2 дня после Сити. Или Атлетико перед кубком Испании с Реалом отдыхал целую неделю, а Реал играл Классико с Барселоной в суперкубке . Или это другое?
Суперкубок можно вполноги дублем играть. Тоже мне турнир престижный.
+1
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Ответ Ахмат Чеченов
У всех бывают разные ситуации. Например в прошлом сезоне Реал играл Классико через 2 дня после Сити. Или Атлетико перед кубком Испании с Реалом отдыхал целую неделю, а Реал играл Классико с Барселоной в суперкубке . Или это другое?
Видимо, другое. Хейтеры уже даже двойными стандартами ленятся оперировать, вместо этого просто переворачивая ситуацию кверх ногами и уверяя, что чёрное - это белое, и наоборот)
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Ответ Dexter Morgan
Это поэтому Тебас Эвребе все эти годы прикрывал? Который помогал Барселоне.
Ага. Как и Чакыра, Клаттенбурга, Кашшая и других 🤣
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Ответ people people
Потому что дурачек сидит, который никак не монетизировал лигу когда в ней два самых популярных клуба и лучшие игроки мира играли, еще и ввел правила ффп, которые ограничивают всех, кроме его любимого клуба. Делает все, чтобы превратить лигу в ферму для Реала, как Бундеслигу для Баварии
а как правила ффп в Ла Лиге действуют на Реал по отношению к другим?
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Ответ Dexter Morgan
У других клубов проблемы из-за того, что они не умеют вести дела, играть нормально, зарабатывать и процветать. Никто не мешает другим клубам Ла Лиги выигрывать Ла Лигу, Кубок Испании, Лигу Чемпионов. Реал исторически величайший клуб в истории. Не только в Испании. Видимо, что-то делают правильно. Надо просто работать, честно делать своё дело. Реал виноват, что Барселона Месси космические деньги платила, покупала Коутиньо, Гризманна? Это Реал виноват, что Барселона Лангле 16 миллионов платит? Это Реал виноват, что владельцы Малаги из клуба уровня еврокубков команду в низшие дивизионы отправили? И так можно к каждому клубу провести пример. Матрасники же просто исторически ненавидят Реал Мадрид. Делают вид, что это клуб простых работяг, бедные и несчастные. Хотя любимый клуб Франко. Но пытались и на Реал даже это повесить.
В АПЛ середняки сами зарабатывают ага, не руководство сделало так, чтобы у всех быди деньги. А эта жаба имея два самых популярных клуба в мире, подтянушийся Атлетико игравший в финале ЛЧ, Севилью, не смог никак монетизировать лигу, что они теперь беднее клубов Серии А
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Ответ xDe xDe
Не пробовали подумать, почему у клубов имеются проблемы, а у Мадрида - нет? Плоскость "причина/следствие" лежит немного дальше, чем "Тебас помогает Реалу!!1адин" :)
Потому что дурачек сидит, который никак не монетизировал лигу когда в ней два самых популярных клуба и лучшие игроки мира играли, еще и ввел правила ффп, которые ограничивают всех, кроме его любимого клуба. Делает все, чтобы превратить лигу в ферму для Реала, как Бундеслигу для Баварии
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Когда ж испанские фанатики атлетико и бчк поймут,что их середняки не соперники Реалу?
Чем раньше это дойдёт до них,тем меньше будет вони)
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Уже внаглую эти мадридские блевотные делают свои грязные дела))Насколько же конченный этот клуб!!!
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