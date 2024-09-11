«Реал» лидирует в Испании по проданным абонементам – 60 707. «Атлетико» – 2-й, «Барселона» – 15-я
«Реал» и «Атлетико» значительно опережают других по числу проданных абонементов.
Diario Sport передает, что действующие чемпионы страны продали 60 707 сезонных билетов. У «Атлетико» – 60 285.
На третьей строчке идет «Бетис» (50 741), за ним – «Атлетик» (43 649), «Севилья» (39 500) и «Реал Сосьедад» (38 000).
«Барселона» занимает 15-е место – 22 600 абонементов. Следует отметить, что она выступает не на реконструируемом «Камп Ноу», а на «Олимпик Льюис Компанис» – эта арена, как указывает Diario Sport, вмещает 49 000 зрителей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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