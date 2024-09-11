«Реал» лидирует в Испании по проданным абонементам – 60 707. «Атлетико» – 2-й, «Барселона» – 15-я

«Реал» и «Атлетико» значительно опережают других по числу проданных абонементов.

Diario Sport передает, что действующие чемпионы страны продали 60 707 сезонных билетов. У «Атлетико » – 60 285.

На третьей строчке идет «Бетис » (50 741), за ним – «Атлетик» (43 649), «Севилья » (39 500) и «Реал Сосьедад » (38 000).

«Барселона » занимает 15-е место – 22 600 абонементов. Следует отметить, что она выступает не на реконструируемом «Камп Ноу», а на «Олимпик Льюис Компанис» – эта арена, как указывает Diario Sport, вмещает 49 000 зрителей.