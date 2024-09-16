Замгендиректора ЦСКА Шевелев об отстранении Помазуна: «История не очень красивая. Тайминг слов про «Спартак» был неправильный, перед важной игрой с «Зенитом»

Евгений Шевелев высказался об отстранении Ильи Помазуна от основы ЦСКА.

Ранее появилась информация, что вратарь отстранен от работы с основным составом из-за реплики в интервью Нобелю Арустамяну о возможном переходе в «Спартак».

– После интервью Нобелю был отстранен ваш вратарь. Который говорил и до этого, что допускает возможность перехода в «Спартак». Вы продавали игроков в «Спартак», как будто в этом уже даже нет принципиальности. Почему он отстранен?

– История не очень красивая в том плане, что это интервью было, когда он был еще игроком «Урала», 5 или 6 месяцев назад. Думаю, мы эту историю полечим. В целом был неправильный тайминг этих слов: за день до закрытия трансферного окна, после того, как нам агент Ильи все лето рассказывал, что они уйдут в сильный европейский клуб, чтобы наконец-то доказать. Или было неправильно подобрано время публикации. Важно, что это было перед важной игрой с «Зенитом». Это было просто невовремя. Думаю, время лечит, это все полечится. Очень много у нас переговоров с игроками академии, молодежной команды. Если кто-то приходит и говорит, что у него есть предложение из «Спартака », я сразу говорю: «Забирайте документы и уходите». Если человек из ЦСКА хочет пойти играть в «Спартак», значит, наверное, нам дальше не по пути. Если в 17-18 лет приходить с такими рассказами, – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Нобель Арустамян: «Интервью с Кривцовым было согласовано на всех этапах, Никиту не отправляли в «Краснодар-2». История Помазуна – дело ЦСКА, он не раз допускал переход в «Спартак»