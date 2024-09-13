ЦСКА отстранил Помазуна – похоже, из-за готовности играть за «Спартак». Времени уйти теперь почти нет

А ведь он просто не исключил переход.

Внезапный инцидент в ЦСКА: Илья Помазун остранен от тренировок после возвращения из аренды в «Урале».

Дело в том, что в интервью Нобелю Арустамяну Помазун допустил, что может перейти в «Спартак». Такую версию озвучил агент вратаря Алексей Сафонов.

«Почему нет? Все может быть». Помазун не исключает переход в «Спартак»

Агент вратаря Алексей Сафонов в разговоре с «РБ Спорт» добавил подробностей.

«Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.

Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача, чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством», – уверен Сафонов.

Помазун в недавнем интервью Нобелю допустил трансфер в «Спартак»: «Почему нет? Все может быть». В майском разговоре с «Чемпионатом» Илья тоже не отрицал такую возможность: «В контракте с ЦСКА запретов на переход в «Спартак» нет. Все в жизни бывает».

Как утверждает Legalbet, ЦСКА возмутило то, что Помазун не исключил возможность перехода в «Спартак». Теперь вратарь тренируется индивидуально на стадионе «Октябрь» – это резервная арена ЦСКА. С Ильей не общается тренерский штаб Марко Николича.

Кстати, по данным Metaratings.ru, «Спартак» не планирует продлевать контракт с Александром Селиховым. Зимой будут искать нового вратаря, но Помазун – пока не приоритет.

Илья все лето искал команду. Теперь доступны только ОАЭ и Азербайджан

Помазун – воспитанник ЦСКА, но к 28 годам провел за клуб всего десять матчей во всех турнирах, по одному даже в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Илья четыре сезона набирался опыта, выступая за «Урал» на правах аренды. Вылет в Первую лигу заставил вернуться в Москву, контракт с ЦСКА рассчитан до 2028-го. Помазун вряд ли сыграет за клуб в этом сезоне – тем более, с учетом нынешнего бана. Игорь Акинфеев по-прежнему топ, на скамейке еще молодой Владислав Тороп.

Вариантов тем временем все меньше: трансферное окно в Турции закрывается уже 13 сентября (то есть сегодня). Три дня еще открыто в Азербайджане, 18 – в ОАЭ. Остальное – совсем экзотика для российского вратаря. В России летние переходы оформляли до 12 сентября.

Летом Помазун перебирал варианты. Агент говорил про интерес из Франции, Швейцарии и Бельгии. Потом «смотрели Грецию или Кипр». Metaratings.ru сообщил, что Илья отказал «Ахмату», переход в «Рубин» или «Пари НН» тоже не получился.

Журналист Тибо Везириан даже писал об интересе «Атлетико», но слух сразу же опровергли, а ЦСКА выложил фото Помазуна: «Илья под облаком».

Теперь уехать из ЦСКА максимально непросто.

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Фото: pfc-cska.com ; Maksim Konstantinov/Global Look Press